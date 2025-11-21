5 ملايين مسافر عبر رحلات الرمز المشترك بين «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» في 2024

تُجسّد شراكة «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» نموذجاً يُحتذى في التعاون في قطاع الطيران، إذ تربط ملايين المسافرين بسهولة عبر شبكة عالمية واسعة، وتمنح أعضاء «برنامج سكاي واردز الإمارات» مزايا مجزية من خلال برنامج الولاء المشترك بين الناقلتين.

وسجلت الشراكة بين «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» نمواً ملحوظاً في عدد المسافرين، إذ نقلت الناقلتان أكثر من خمسة ملايين مسافر عبر رحلات تبادل الرموز، خلال العام الماضي وحده، بنمو قدره 10% مقارنة بالعام السابق عليه، ومنذ عام 2017، استفاد أكثر من 22 مليون مسافر من الشبكة المشتركة.

وتُسيّر «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» رحلاتهما من دبي وإليها بأسطول يضم 363 طائرة حديثة، حيث يتكوّن أسطول «طيران الإمارات» من 267 طائرة عريضة البدن تشمل طائرات «إيرباص A380» و«A350» و«بوينغ 777»، بينما تعتمد «فلاي دبي» على 96 طائرة من طراز «بوينغ B737» في تشغيل رحلاتها.

وتتيح هذه الشراكة للمسافرين مزايا عدة أبرزها: شبكة عالمية مفتوحة مشتركة تضم 245 وجهة في 103 دول، فيما يمكن للمسافرين على رحلات «طيران الإمارات» الوصول إلى 103 وجهات إضافية عبر «فلاي دبي»، ولمسافري «فلاي دبي» الوصول إلى 107 وجهات فريدة ضمن شبكة «طيران الإمارات»، فيما تشمل الوجهات الأكثر طلباً: كاتماندو، وباكو، وكرابي، وبلغراد، وزنجبار.

بدورها، ارتفعت حجوزات المقاعد في الدرجات الفاخرة لـ«طيران الإمارات»: (الأولى، والأعمال، والسياحية الممتازة) بنسبة 20% العام الماضي، كما نمت حجوزات الدرجة السياحية الممتازة عبر الشراكة بنسبة 130%.

وتمثلت المزايا الأخرى للمسافرين في توفير الشراكة رحلات سلسة، بدءاً من إنجاز إجراءات السفر وتحويل الأمتعة، وصولاً إلى الجداول المحسّنة واستخدام المبنى (3) في مطار دبي الدولي، فيما يحظى مسافرو درجة الأعمال على «فلاي دبي» بخدمات محسّنة في المبنى (2)، تشمل خدمة الاستقبال والمساعدة، وإنجاز إجراءات السفر في مناطق مخصّصة، ومساراً سريعاً عبر الأمن.

من جهته، يواصل «برنامج سكاي واردز طيران الإمارات»، برنامج الولاء المشترك بين «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، تقديم عملة ولاء موحدة ومكافآت استثنائية، فقد كسب نحو 18 مليون عضو أكثر من 311 مليار ميل واستبدلوا منها 303 مليارات ميل، كما يستفيد أعضاء الفئات البلاتينية والذهبية والفضية من مزايا إضافية.

وأطلق البرنامج، أخيراً، مكافآت الكلاسيك، وهي طريقة مبسّطة لحجز الرحلات باستخدام عدد ثابت من الأميال، ويمكن استبدال الرحلات على «فلاي دبي» ابتداءً من 5000 ميل «سكاي واردز» لأكثر من 130 وجهة، كما يمنح خيار «النقد + الأميال» المحسّن على «فلاي دبي» قيمة أكبر، حيث توفر 3500 ميل خصماً بقيمة 100 درهم من سعر التذكرة.