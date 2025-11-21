20 شركة إماراتية ناشئة في مجال التكنولوجيا تستفيد من «إماراتي تيك»

كشفت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وحاضنة الأعمال «بدايات» في المدينة المستدامة بدبي، عن اختتام برنامج رواد التكنولوجيا الإماراتيين «إماراتي تيك» بنجاح، مع تخريج 20 شركة إماراتية ناشئة في مجال التكنولوجيا.

ويعكس البرنامج - الذي تمّ تقديمه من خلال مركز حمدان للإبداع والابتكار (Hi2) التابع لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة - التزام المؤسسة بتمكين رواد الأعمال الإماراتيين بالأدوات والموارد، وفرص السوق اللازمة لتحويل المفاهيم المبتكرة إلى مشاريع تكنولوجية قابلة للتطبيق وجاهزة للنمو.

وقدّم البرنامج فترة حضانة شاملة للمشاريع المشاركة، شملت الإرشاد العملي، وتطوير نماذج الأعمال، ودعم تطوير المنتجات، وفرصاً لاختبار جدوى السوق، وعززت «بدايات» هذه التجربة بتوفيرها تسهيلات لإمكانية الوصول إلى إرشادات الخبراء، والمرافق المتطورة، وبيئة اختبار عملية مصممة لتسريع نمو الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة.

وحققت خمس شركات من أصل 20، وهي: «كربون تو كابيتال»، و«سيسبوس»، و«شرار»، و«ميرشد»، و«داينو تيك»، تقدّماً ملموساً أهّلها للحصول على منحة من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لمواصلة تطوير منتجاتها وخدماتها في مجالات متنوعة.

وقال مدير إدارة حاضنات الأعمال في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عبدالعزيز المازمي: «إن نجاحنا في تخريج هؤلاء المبدعين الإماراتيين من رواد المستقبل الاقتصادي للمدينة، يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة، والتزامنا بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».

من جانبه، قال مؤسس ورئيس معهد «سي إنستيتيوت» الذي تندرج تحته منصة «بدايات»، فارس سعيد: «نفخر بالإنجازات التي حققها رواد الأعمال الإماراتيون، والتي تعكس أهمية التدريب والإرشاد في دعم نمو الشركات الناشئة، وتعزيز بيئة الابتكار في الدولة».

واستقطب برنامج «إماراتي تيك» هذا العام 93 طلباً متميزاً، وشارك فيه 182 رائد أعمال يسعون إلى إحداث تطوير إيجابي في قطاعات التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والتنقل، والتجارة الإلكترونية، والرعاية الصحية، والسياحة، وحلول التكنولوجيا التعليمية والبيئية.