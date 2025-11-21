وزراء حكومة الإمارات يزورون «دبي للطيران 2025»

زار عدد من الوزراء في حكومة الإمارات معرض دبي للطيران، الذي يُقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في «دبي ورلد سنترال»، ضمن النسخة الأكبر في تاريخ الحدث العالمي الكبير، الذي يستمر حتى اليوم، 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1500 جهة عارضة، و490 وفداً عسكرياً ومدنياً من 115 دولة.

وتفقد كل من وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، ووزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن بن محمد العويس، ووزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان الجابر، ووزير الرياضة، الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، ووزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزيرة التربية والتعليم، سارة بنت يوسف الأميري، ووزير الصحة ووقاية المجتمع، أحمد بن علي الصايغ، ووزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، ووزير العدل، عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، والشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، ووزيرة الأسرة، سناء بنت محمد سهيل، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر بن سلطان العلماء، ووزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، مريم بنت أحمد الحمادي، عدداً من أجنحة المعرض، كما شاركوا في فعالياته.

ويقدّم معرض دبي للطيران 2025 نسخة استثنائية من برنامجه للمؤتمرات، هي الأكثر شمولاً وتفاعلية في تاريخه، إذ تمتد فعالياته عبر أربعة مسارح و12 مساراً تخصصياً، بمشاركة أكثر من 450 خبيراً من مختلف مفاصل القطاع، تتيح للحضور رؤى عالمية تغطي كامل منظومة الطيران والفضاء، من خلال مقابلات حصرية وجلسات حوارية وورش عمل تفاعلية.