«فض المنازعات الإيجارية» يُخرّج 15 قاضياً جديداً

احتفل مركز فض المنازعات الإيجارية، أمس، بتخريج 15 قاضياً جديداً ضمن برامج تدريبية متقدمة وشاملة، هدفت إلى صقل المهارات والمعارف والخبرات القانونية في المنازعات الإيجارية بدبي، وذلك بحضور سمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، رئيس دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وأفاد المركز، في بيان، بأن هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجيته لتعزيز كفاءة العمل القضائي، وتطبيق مبادئ العدالة بإنصاف، بما يُسهم في استقرار سوق الإيجارات، ويصون حقوق جميع الأطراف المعنية.

وأوضح المركز أن البرامج التدريبية أسهمت في رفد القضاة الجدد بمهارات تطبيقية متعددة، ومعرفة عميقة لواقع التقاضي الإيجاري، إلى جانب القدرة على التعامل مع الملفات بدقة، وفهم طبيعة العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فضلاً عن اتخاذ قرارات تستند إلى دراسة وافية وإجراءات واضحة، كما ركز التدريب النوعي على بناء جيل قادر على التعامل مع الدعوى القضائية بكفاءة، والاستفادة أيضاً من أحدث الوسائل التكنولوجية والرقمية التي يسخرها المركز لتسريع الإجراءات دون المساس بجوهر العدالة.

وقال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، القاضي عبدالقادر موسى محمد، إن تخريج هذه المجموعة من القضاة يُمثّل محطة مهمة في مسيرة المركز الذي نجح عبر سنوات في ترسيخ الثقة بخدماته وإرساء العدالة، ودعم استقرار السوق العقارية في دبي.

وأضاف: «هذه اللحظة ليست مجرد احتفال، بل هي تأكيد لقدرة القضاة على حمل رسالة المركز، وقيادة مستقبل العمل القضائي في ضوء أفضل المعايير المحلية والإقليمية والدولية، بما يضمن حقوق جميع الأطراف، ويحافظ على توازن العلاقة الإيجارية، ويعكس رؤية دبي ومكانتها الرائدة في المجال القضائي».