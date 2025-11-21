«فلاي دبي» تعتزم إطلاق درجة سياحية ممتازة على «بوينغ 787»

كشف الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، أن الشركة تخطط إلى تعزيز تجربة السفر على متن أسطولها المستقبلي من الطائرات عريضة البدن من طراز «بوينغ 9-787 دريملاينر»، من خلال إطلاق «الدرجة السياحية الممتازة»، للمرة الأولى في تاريخ الناقلة، لتتضمن الطائرات الجديدة ثلاث درجات سفر هي: السياحية، والسياحية الممتازة، ودرجة الأعمال.

وأضاف الغيث لـ«الإمارات اليوم»، على هامش معرض دبي للطيران 2025، أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطط الشركة للتوسع وتقديم خيارات أوسع لمسافريها، خصوصاً مع بدء تسلم طائرات «بوينغ 9-787 دريملاينر»، خلال السنوات المقبلة، التي ستتيح لـ«فلاي دبي» تشغيل رحلات طويلة المدى بمنتجات متطورة.

يُشار إلى أنه خلال الدورة الماضية من معرض دبي للطيران عام 2023، أبرمت «فلاي دبي» صفقة مع شركة بوينغ الأميركية،​ لشراء 30 طائرة من طراز «بوينغ 9-787 دريملاينر» بقيمة إجمالية تصل إلى 11 مليار دولار.

غيث الغيث:

