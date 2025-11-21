«الأحواض الجافة» تبدأ أعمال بناء مقرها الجديد في دبي

بدأت شركة الأحواض الجافة العالمية، التابعة لموانئ دبي العالمية، أعمال بناء مجمع مقرها الرئيس الجديد في دبي، في خطوة رئيسة لتعزيز جهودها المتواصلة لتحوّلها كشركة عالمية رائدة في مجال الخدمات البحرية، ومعززة التزامها بالابتكار والاستدامة.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأنه من المتوقع اكتمال أعمال المنشأة الجديدة في الربع الأول من عام 2027، لتجمع عملياتها في موقع واحد وتعزيز التعاون بين أقسامها المتعددة، وتعكس التزام «الأحواض الجافة العالمية» بالابتكار والسلامة والاستدامة، مشيراً إلى أن ذلك يتماشى مع رؤية مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، الهادفة إلى توفير أماكن عمل مستدامة وعالمية المستوى لموظفيها في الشركات التي تعمل تحت مظلتها.

وستجمع المنشأة الحديثة البالغة مساحتها 44 ألفاً و779 متراً مربعاً، والمبنية على قطعة أرض مساحتها 13 ألفاً و390 متراً مربعاً، بالقرب من حوض بناء السفن الحالي، نحو 700 موظف تحت سقف واحد، لتعزيز التواصل والتنسيق والكفاءة التشغيلية.

ويسهل موقع المنشأة، المجاور لمناطق التصنيع مباشرة وعلى مقربة من الحوض، وصول الزوار والمتعاملين، ما يسمح بعقد الاجتماعات من دون المرور عبر المناطق الصناعية، وستُخفف ميزة الوصول المباشر من شارع شاطئ جميرا الازدحام، وستُحافظ على معايير أمنية صارمة، مع توفير بيئة أكثر ترحيباً وإمكانات لربط المناطق الداخلية بشكل أفضل على نحو ملموس.