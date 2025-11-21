6.4 مليارات درهم صفقات وزارة الدفاع في اليوم الرابع

أعلن مجلس التوازن للتمكين الدفاعي عن إبرام سبع صفقات جديدة لمصلحة وزارة الدفاع، خلال اليوم الرابع من أعمال معرض دبي للطيران 2025، بقيمة إجمالية بلغت 6.427 مليارات درهم.

وعلى مدار الأيام الأربعة الأولى من أعمال المعرض، بلغ إجمالي الصفقات المبرمة لمصلحة وزارة الدفاع وشرطة أبوظبي 27 صفقة محلية ودولية بقيمة إجمالية قدرها 24.443 مليار درهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد، أمس، بحضور المتحدثين الرسميين باسم المجلس، عبدالله أحمد السعيدي، ومانع عبدالكريم المنصوري، وكشف السعيدي عن تفاصيل الصفقات المحلية لليوم الرابع، التي بلغت أربعة عقود بقيمة 6.258 مليارات درهم، شملت التعاقد مع شركة «كالدس» لشراء وتوريد صواريخ الحداة بقيمة 6.142 مليارات درهم، والتعاقد مع «شركة إنترناشونال جولدن جروب» لشراء الطائرات المسيرة بقيمة 57.858 مليون درهم، ومع شركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية (أداسي) لشراء رادارات بـ37.684 مليون درهم، إضافة إلى التعاقد مع «شركة سوبريم للخدمات المتميزة»، لتقديم خدمات الإسناد الفني لقطع غيار وصيانة الطائرات بـ20 مليون درهم. وأوضح أن الصفقات الدولية لليوم الرابع تضمنت ثلاث صفقات بقيمة 169.616 مليون درهم، شملت التعاقد مع «شركة تاليس الفرنسية» لشراء مناظير بقيمة 75.966 مليون درهم، والتعاقد مع «شركة سي إس جروب الفرنسية» لشراء أنظمة بقيمة 32.240 مليون درهم، ومع الشركة الفرنسية «إم بي دي إيه» بقيمة 61.410 مليون درهم.