شراكة تسهّل الإجراءات الجمركية لقطاع الطيران في دبي

وقّعت دائرة جمارك دبي ومشروع محمد بن راشد للطيران في منطقة دبي الجنوب، مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي والتنسيق المشترك بين الجانبين، بما يُرسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في قطاع الطيران، ويدعم توجهات الإمارة في تطوير بيئة الأعمال والخدمات اللوجستية.

وتسعى المذكرة إلى تطوير التكامل في تقديم الخدمات، وتعزيز القدرات التشغيلية للشركات العاملة في قطاع الطيران، وتنظيم عمليات تخزين وتداول قطع غيار الطائرات، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية الخاصة بقطاع الطيران داخل مشروع محمد بن راشد للطيران، من خلال تسريع عمليات الاستيراد والتصدير والإدخال المؤقت لقطع الغيار والمعدات، إضافة إلى تكامل الأنظمة الذكية، وتفعيل النافذة الموحدة لخدمة قطاع الطيران.

وأفادت «جمارك دبي»، في بيان، أمس، بأنه تم توقيع المذكرة على هامش معرض دبي للطيران 2025، من قِبَل مدير عام «جمارك دبي»، عبدالله بوسناد، والرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، خليفة الزفين.

وقال بوسناد إن توقيع المذكرة يأتي استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز بيئة الأعمال، ودعم موقع دبي الرائد في قطاعات التجارة والطيران والخدمات اللوجستية المتطورة، مشيراً إلى أن هذا التعاون الاستراتيجي سيسهم في تطوير منظومة متكاملة، لتسهيل الإجراءات الجمركية لقطاع الطيران، وتبسيط آليات التخليص وتبادل المعلومات، بما يضمن دعم الشركات العاملة في مشروع محمد بن راشد للطيران.

من جانبه، قال الزفين إن التعاون مع «جمارك دبي» سيُعزّز كفاءة الخدمات المقدمة لشركات الطيران والصناعات المرتبطة بها، لافتاً إلى أن هذه الشراكة تأتي كخطوة استراتيجية لدعم عمليات صناعة وصيانة الطائرات، وتحسين إدارة تخزين وتداول قطع الغيار والمعدات، بما يضمن توافقها مع المعايير الجمركية والأمنية المعتمدة في دبي، كما تتيح المذكرة آلية واضحة لتسهيل حركة الشحنات ومعدات الطيران.

اتفاقية لتطوير منشأة طيران متقدمة في دبي

وقّع مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب اتفاقية مع مجموعة طارق الفطيم، لتطوير منشأة طيران متقدمة ومتكاملة، وستتولى شركة «Jet Park Investment»، الذراع الاستثمارية للمجموعة في قطاع الطيران، تطوير وتشغيل المشروع الجديد الذي يمتد على مساحة تبلغ 15 ألفاً و٤٠ متراً مربعاً، تشمل ساحة طائرات بمساحة 10 آلاف و١٩ متراً مربعاً.

وقال المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، طحنون سيف: «يسعدنا التعاون مع مجموعة طارق الفطيم في هذا المشروع المهم الذي سيضيف قيمة كبرى إلى البنية التحتية للطيران في المركز، وستُعزّز المنشأة الجديدة منظومة خدماتنا، وتُرسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في مجال الطيران».

من جانبه، قال المدير العام لشركة «Jet Park Investment»، عبدالرؤوف الطاهر: «تعكس المنشأة رؤيتنا لتطوير بنية تحتية متقدمة توفر خدمات عالية الجودة، وتدعم النمو المتسارع لقطاع الطيران في دبي والمنطقة».