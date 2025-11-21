«طيران الإمارات»: طلب عالمي قوي على دبي.. و5 أسواق تتصدر في ديسمبر

تواصل دبي ترسيخ مكانتها كإحدى أكثر الوجهات العالمية استقطاباً للمسافرين، خلال ديسمبر المقبل، مع أبرز خمسة أسواق رئيسة تقود حركة النمو، هي: بريطانيا، والهند، والولايات المتحدة، والصين، وأستراليا، التي تشهد جميعها تدفقاً سياحياً لافتاً إلى الإمارة خلال موسم الأعياد واحتفالية رأس السنة الميلادية.

وكشف نائب الرئيس الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، أن دبي تشهد طلباً عالمياً قوياً، مشيراً إلى أن نسبة تصل إلى نحو 30% من إجمالي الطلب على رحلات الناقلة من شبكتها العالمية تتجه إلى دبي، وهو ما يعكس قوة الإمارة، وجهةً مفضلةً للمسافرين في مختلف القارات، وهي نسبة قوية جداً.

وقال كاظم لـ«الإمارات اليوم»، على هامش فعاليات معرض دبي للطيران 2025، إن «الطلب على السفر إلى دبي مستمر في الارتفاع، فيما تسجل الناقلة زيادة تراوح بين 5 و10% في معدلات الطلب خلال ديسمبر، بالتزامن مع فعاليات موسم الأعياد، واحتفالات رأس السنة، إضافة إلى الزخم السياحي الذي تشهده الإمارة سنوياً».

وأضاف أن نِسَب وأعداد المسافرين إلى دبي من مختلف المحطات في ازدياد ملحوظ، موضحاً أن رحلات «طيران الإمارات» إلى عدد من الوجهات العالمية، تسجل معدلات إشغال كاملة أو شبه كاملة طوال شهر ديسمبر، في مؤشر واضح إلى قوة الطلب على السفر مع الناقلة.

وتابع: «هناك عدد كبير من الأسواق التي تشهد طلباً عالياً خلال ديسمبر، وتظهر المؤشرات الأولية أن أسواقاً مثل بريطانيا، الهند، الولايات المتحدة التي تشهد تدفقاً سياحياً قوياً، فضلاً عن الصين وأستراليا هي أبرز خمسة أسواق تشهد نمواً في الطلب على السفر إلى دبي خلال ديسمبر».

وأكّد كاظم أن «الأداء القوي يعكس حضور الإمارة القوي على خريطة السياحة العالمية كإحدى أبرز الوجهات، وتزايد الإقبال على تجاربها الفريدة وبنيتها التحتية المتطورة وفعالياتها العالمية»، وقال: «نشهد اهتماماً متزايداً من العائلات والمسافرين بغرض الترفيه، مدفوعاً بالتنوع الكبير في الفعاليات وعروض نهاية العام».

وأشار كاظم إلى أن «طيران الإمارات» تواصل الاستثمار في تعزيز شبكتها العالمية، وتوفير المزيد من السعة المقعدية، لتلبية الطلب القوي على السفر، مبيناً أن الناقلة تتطلع إلى زيادة الرحلات على عدد من الوجهات التي تشهد نمواً.