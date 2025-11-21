ربط أنظمة الفوترة بين «مطارات دبي» و«فلاي دبي» رقمياً

أبرمت مؤسسة مطارات دبي وشركة «فلاي دبي»، خلال مشاركتهما في فعاليات معرض دبي للطيران 2025، اتفاقية مستوى خدمات «SLA» لربط أنظمة الفوترة بين الجانبين، في خطوة تُعزّز كفاءة العمليات، وتُرسّخ قوة الأداء المالي ضمن منظومة الطيران في دولة الإمارات.

ويأتي هذا التكامل الجديد بعدما تمكّنت «مطارات دبي» من ربط أنظمة «فلاي دبي» بقاعدة بيانات العمليات «ODMP» ومنصة الفوترة «VEOVO»، ما أثمر عن إتاحة منظومة فوترة رقمية قابلة للتدقيق ومؤتمتة بالكامل، لتحل محل آليات العمل اليدوية المعقدة ضمن نموذج أكثر سرعة ومعيارية وانسجاماً مع أفضل الممارسات.

وبعدما كانت هذه العملية تتطلب مراجعة آلاف الصفحات عن طريق عمليات التحقق الضوئي «OCR» المطولة في السابق، فإنها ستُنجز الآن آنياً بصيغة «IXML» القياسية، حيث ستقوم «مطارات دبي» عبر هذا النظام الجديد، بإرسال الفواتير الرقمية مباشرة إلى «فلاي دبي»، ما يتيح لها التحقق من الفواتير فوراً، بعدما كانت هذه العملية تستغرق أسابيع لإنجازها.

كما سيسهم هذا النظام الجديد في رفع مستوى دقة عمليات الفوترة الخاصة برسوم المسافرين، لاسيما مع التحديات الكبرى التي كانت تواجه الناقلات مثل «فلاي دبي»، بسبب ضخامة البيانات وصعوبة مراجعتها، ليقدّم هذا النظام الجديد حلاً نهائياً لهذه التحديات.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «مطارات دبي»، عادل الفهيم: «يُشكّل معرض دبي للطيران منصة تُصاغ فيها ملامح مستقبل الطيران، فيما تُجسّد هذه الاتفاقية رؤيتنا المشتركة للارتقاء بأنظمتنا وتطويرها، حيث تمكنا من خلال هذا التكامل مع (فلاي دبي) من إجراء تحسينات كبيرة في عمليات الفوترة عبر تغيير نظام الإجراءات اليدوية الطويلة إلى نظام رقمي مؤتمت وقابل للتدقيق، بما يُعزّز الثقة والكفاءة والريادة التشغيلية ضمن منظومة الطيران الوطنية».

وأضاف: «يدعم هذا المشروع جاهزية التوسع في مطار دبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي، ويمنحنا مرونة أكبر في اتخاذ القرار، ويُعزّز متانة الأداء المالي، فضلاً عن أنه يسهم في تحسين مستويات السيولة والالتزام بأفضل الممارسات، وإلغاء هامش الخطأ البشري».

من جهته، قال الرئيس المالي في «فلاي دبي»، فرانسوا أوبرهولزر: «من خلال هذا التكامل الجديد مع (مطارات دبي)، حولنا عملية كانت طويلة ومُرهقة في السابق إلى سير عمل آلي بالكامل وفوري. ومن خلال الربط المباشر مع قاعدة بيانات العمليات ومنصة الفوترة في (مطارات دبي)، نتلقى الآن فواتير دقيقة وموحدة يمكننا التحقق من صحتها فوراً».

وأضاف: «لا يُحسّن هذا المشروع قابلية التدقيق والامتثال لرسوم المسافرين فحسب، بل يُرسي أيضاً مستوى جديداً من الكفاءة والشفافية في آلية عملنا، إنه تحسن كبير للمؤسستين، ومثال واضح على كيف يُمكن لتكامل الأنظمة الذكية أن يحقق قيمة فورية وقابلة للقياس».