«فلاي دبي» تعتزم إطلاق درجة سياحية ممتازة على طائرات «بوينغ 787» الجديدة

أزاد عيشو ـ دبي

كشف الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، ان الشركة تخطط إلى تعزيز تجربة السفر على متن أسطولها المستقبلي من الطائرات عريضة البدن من طراز «بوينغ 9-787 دريملاينر»، وذلك من خلال إطلاق «الدرجة السياحية الممتازة»، للمرة الأولى في تاريخ الناقلة، لتتضمن الطائرات الجديدة ثلاث درجات سفر هي: الدرجة السياحية، والدرجة السياحية الممتازة، ودرجة الأعمال.

وأضاف الغيث لـ«الإمارات اليوم» على هامش معرض دبي للطيران 2025، أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطط الشركة للتوسع وتقديم خيارات أوسع لمسافريها، خصوصاً مع بدء تسلم طائرات «بوينغ 9-787 دريملاينر» خلال السنوات المقبلة، والتي ستتيح لـ «فلاي دبي» تشغيل رحلات طويلة المدى بمنتجات متطورة.

يشار إلى إنه وخلال الدورة الماضية من معرض دبي للطيران عام 2023، أبرمت «فلاي دبي» صفقة مع شركة بوينغ الأميركية،​ لشراء 30 طائرة من طراز «بوينغ 9-787 دريملاينر» بقيمة إجمالية تصل إلى 11 مليار دولار في إطار سعي «فلاي دبي» إلى تنويع أسطولها بتشغيل الطائرات ذات الجسم العريض.