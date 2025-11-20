70.1 مليون مسافر استقبلهم «دبي الدولي» خلال 9 أشهر

واصل مطار دبي الدولي تحطيم الأرقام القياسية لحركة المسافرين ربع السنوية، في تاريخه الممتد على 65 عاماً، وذلك خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث استقبل 24.2 مليون مسافر، في الفترة بين يوليو وسبتمبر 2025، بنمو بلغ 1.9% مقارنة بالعام الماضي.

وأسهم هذا الأداء الاستثنائي في رفع إجمالي عدد المسافرين، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 70.1 مليون مسافر، بزيادة قدرها 2.1% على الفترة نفسها من العام الماضي، كما وصلت حركة المسافرين، خلال الـ12 شهراً المنتهية في سبتمبر، إلى رقم قياسي بلغ 93.8 مليون مسافر.

بدورها، واصلت حركة الطائرات أداءها القوي أيضاً، حيث وصل عدد الرحلات إلى 115 ألف رحلة، خلال الربع الثالث من 2025، بينما تعامل مطار دبي الدولي مع 336 ألف رحلة، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، بزيادة وصلت إلى 2.7% على أساس سنوي، فيما بلغ متوسط عدد المسافرين لكل طائرة في نهاية سبتمبر 213 مسافراً، وفقاً لبيان صدر أمس.

أداء قوي

وحافظ مطار دبي الدولي على أداء قوي في جميع مراحل ونقاط الخدمة، حيث تعامل مع 63.8 مليون حقيبة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة قدرها 6.2% على الفترة ذاتها من العام الماضي، وهو أعلى رقم تم تسجيله خلال هذه المدة، ومن جهتها وصلت 90% من الحقائب إلى المسافرين في غضون 45 دقيقة فقط من وصول الطائرة، فيما بلغت دقة مناولة الأمتعة 99.9%، أي ما يعادل حقيبتين متأخرتين فقط لكل 1000 مسافر.

وخلال الربع الثالث، اجتاز 99.6% من المغادرين نقاط مراقبة الجوازات خلال أقل من 10 دقائق، بينما أنهى 99.8% من المسافرين القادمين الإجراءات في أقل من 15 دقيقة، كما ظل الوقت المستغرق لإجراء التفتيش الأمني أقل من خمس دقائق لـ99.7% من المسافرين، ما يعكس تركيز المطار على الكفاءة التشغيلية وتوفير تجربة سفر سلسة حتى في أوقات الذروة.

رسالة مفتوحة

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مطارات دبي»، بول غريفيث، إن «هذه النتائج القياسية تعكس قوة قطاعي الطيران والسياحة في دبي، وتجسد روح التعاون والعمل الجماعي التي تميّز مجتمع المطار (oneDXB)، وتؤكد في الوقت ذاته أهمية المرحلة المقبلة وما تحمله من فرص لتطوير منظومة السفر في الإمارة، حيث إن الرؤية التي نعمل على تحقيقها لمطار (دبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي) لا تقتصر على زيادة الطاقة الاستيعابية فحسب، بل تهدف إلى إعادة تصور تجربة السفر بالكامل من خلال الدمج بين التكنولوجيا المتقدمة والممارسات المستدامة وتجربة الضيوف، بما يسهم في صياغة ملامح جديدة لمستقبل السفر العالمي».

وأضاف غريفيث: «يعد مطار دبي الدولي بمثابة رسالة دبي المفتوحة للعالم، فهو يجسد هويتها الأيقونية وشخصيتها المتفردة وروحها الإنسانية العميقة، وسينطلق مطار (دبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي) من هذا الإرث العريق، ليرسخ التجربة ذاتها، لكن على نطاق أضخم وأكثر شمولاً، عبر نموذج يجمع بين الذكاء والكفاءة التشغيلية والاستدامة».

أسواق رئيسة

حافظت الهند على موقعها في صدارة الأسواق الرئيسة لمطار دبي الدولي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بعدد مسافرين بلغ 8.8 ملايين مسافر، تلتها السعودية بـ5.5 ملايين مسافر، ثم المملكة المتحدة بـ4.6 ملايين مسافر، وباكستان بـ3.2 ملايين مسافر، والولايات المتحدة بـ2.4 مليون مسافر.

أما على صعيد المدن، فتصدرت لندن القائمة بـ2.8 مليون مسافر، تلتها الرياض بـ2.3 مليون، ثم مومباي بـ1.8 مليون وجدة بـ1.7 مليون، ونيودلهي بـ1.6 مليون، وواصل المطار تعزيز مكانته بوابة رئيسة للسياحة العالمية، إذ جاءت ماليزيا بعدد 687 ألف مسافر، وفيتنام بـ493 ألفاً، والتشيك بـ341 ألفاً، وأوزبكستان بـ312 ألفاً، والدنمارك بـ239 ألفاً، ضمن أبرز الوجهات التي شهدت نمواً في حركة السفر الترفيهي إلى الخارج.

• 63.8 مليون مسافر عبر مطار دبي في الربع الثالث من 2025.

• 24.2 مليون حقيبة تعامل معها المطار خلال 9 أشهر.. و99.9% دقة مناولة الأمتعة.