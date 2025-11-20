تطبيق «السجادة الحمراء» في المبنى «3» خلال شهرين

أكدت مؤسسة مطارات دبي أن خدمة السجادة الحمراء، التي أحدثت نقلة نوعية في عمليات إنهاء إجراءات السفر للمغادرين في مطار دبي الدولي، ستشمل المسافرين القادمين عبر المبنى (3) في غضون شهرين.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «مطارات دبي»، ماجد الجوكر - في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، على هامش معرض دبي للطيران 2025 - إن «السجادة الحمراء» تُنجز الإجراءات في زمن يراوح بين ست ثوانٍ و14 ثانية حداً أقصى، لكن الأهم أنها لا تخدم مسافراً واحداً فقط، بل تسمح بمرور مجموعة تصل إلى ثمانية أو 10 أشخاص في الوقت نفسه عبر الممر الذكي، معتمدةً على بيانات بيومترية تتم معالجتها بشكل لحظي.

ويعد ممر «السجادة الحمراء» في مطار دبي الدولي خدمة ذكية تعد الأولى من نوعها عالمياً، تتيح للمسافرين عبور إجراءات الجوازات خلال ثوانٍ معدودة، من دون الحاجة إلى إبراز أي وثيقة سفر ومن دون توقف.