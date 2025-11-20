محمد بن راشد: فريق «طيران الإمارات» إماراتي من الدرجة الأولى

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالفريق القيادي لـ«مجموعة طيران الإمارات».

ووصف سموه، في تدوينة على موقع «إكس»، الفريق بأنه «إماراتي من الدرجة الأولى»، ونشر سموه صورة خلال زيارته لجناح «طيران الإمارات» في معرض دبي للطيران 2025، أمس، ضمت فريق مجموعة طيران الإمارات، وعلّق عليها سموه قائلاً: «مع الفريق القيادي لمجموعة طيران الإمارات.. يديرون أكثر من 120 ألف موظف.. ويحققون أكثر من 120 مليار درهم عوائد سنوية.. ويقدمون أعلى خدمة عالمية في الأجواء لأكثر من 65 مليون مسافر سنوياً.. فريق إماراتي من الدرجة الأولى».

بدوره، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، في تدوينة لسموه على موقع «إكس»، أمس: «تشرفنا اليوم بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى جناح (طيران الإمارات) في معرض دبي للطيران».

وتابع سمو الشيخ أحمد بن سعيد: «دعم سموه المتواصل ورؤيته الاستشرافية، من الركائز الرئيسية التي رسخت ريادة دبي العالمية في مجالَي الطيران والابتكار، وحضوره اليوم يجسّد الثقة التي يوليها لفِرَقنا وللمستقبل الواعد لقطاع الطيران في دبي».

