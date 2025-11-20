411.6 مليار درهم صفقات معرض دبي للطيران بنهاية اليوم الثالث

بلغت القيمة التقديرية للصفقات المعلنة، خلال فعاليات الأيام الثلاثة الأولى من الدورة الـ19 لـ«معرض دبي للطيران 2025»، النسخة الأكبر في تاريخه، أكثر من 411.6 مليار درهم، شملت شراء 430 طائرة.

وتجاوزت قيمة الصفقات المبرمة خلال الأيام الثلاثة الأولى إجمالي قيمة الصفقات المبرمة خلال الدورة الـ18 من المعرض في دورة عام 2023.

وشهد المعرض في يومه الثالث الإعلان عن مزيد من الصفقات التجارية والعسكرية، التي زادت قيمتها الإجمالية عن 75.6 مليار درهم، مقابل 183 مليار درهم في اليوم الثاني، ونحو 153 مليار درهم في اليوم الأول.

وبلغ إجمالي عدد الطائرات ضمن الصفقات التجارية المعلنة خلال اليوم الثالث 95 طائرة مقابل 243 طائرة في اليوم الثاني، و92 طائرة في اليوم الأول.

بدورها، بلغت قيمة الصفقات المبرمة لمصلحة وزارة الدفاع الإماراتية خلال اليوم الثالث من المعرض أكثر من 7.9 مليارات درهم، ليصل بذلك إجمالي الصفقات المبرمة خلال الأيام الثلاثة الأولى إلى أكثر من 18 مليار درهم من خلال 20 صفقة.

وخلال فعاليات اليوم الثالث، أعلنت «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، عن شرائها ثماني طائرات إضافية من طراز «إيرباص A350-900»، المزودة بمحركات رولز رويس «Trent XWB-84» بقيمة 3.4 مليارات دولار (نحو 12.5 مليار درهم)، لترفع عدد طائرات «A350-900» ضمن أسطول «طيران الإمارات» إلى 73 طائرة عند اكتمال عمليات التسليم.

ورفعت «طيران الإمارات» قيمة التزاماتها في «دبي للطيران 2025» إلى 41.4 مليار دولار (نحو 152 مليار درهم)، بإضافة طلبية شراء 65 طائرة «بوينغ 777-9»، وثماني طائرات من طراز «A350-900».

كما وقّعت «فلاي دبي» مذكرة تفاهم مع «بوينغ» لشراء 75 طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس» بقيمة 13 مليار دولار (نحو 47.7 مليار درهم)، في خطوة تعكس جهود الناقلة في تحقيق رؤية دبي لنمو قطاع الطيران في السنوات المقبلة.

ورفعت «فلاي دبي»، التزاماتها إلى 37 مليار دولار (أكثر من نحو 135 مليار درهم) لطلبيات شملت 225 طائرة.

ووقّعت شركة «سيلك واي ويست» للطيران عقداً مؤكداً لشراء طائرتي شحن إضافيتين من طراز «A350F» مخصصتين للشحن بقيمة وصلت إلى نحو 3.48 مليارات درهم.

بدوره، أعلن «طيران البراق»، أول شركة طيران ليبية خاصة، عن توقيع مذكرة تفاهم لشراء 10 طائرات من عائلة «إيرباص A320neo» بقيمة بلغت نحو أربعة مليارات درهم.