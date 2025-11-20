إنشاء مركز صيانة وإصلاح لـ «طائرة A400M» في الإمارات

أعلنت مجموعة «كالدس القابضة»، المتخصصة في تطوير وتصنيع المنتجات الدفاعية، ومقرّها أبوظبي، وشركة «إيرباص»، عن توقيع اتفاقية تهدف إلى إنشاء مركز محلي لصيانة وإصلاح وعَمرة «طائرات A400M» في دولة الإمارات.

وقع الاتفاقية العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «كالدس القابضة»، الدكتور خليفة مراد البلوشي، ورئيس برنامج «طائرة A400M»، غيرد ويبير، على هامش معرض دبي للطيران، الذي تتواصل فعالياته حتى الغد.

وسيُنشئ المركز الجديد، المخصص لـ«طائرة A400M»، بنية تحتية متقدمة للصيانة في دولة الإمارات، مع تمكين نقل التكنولوجيا والتدريب والدعم الهندسي لبناء قدرات طويلة الأمد.

وفي الوقت نفسه، سيسهم المشروع في إعداد كوادر من المهندسين والفنيين الإماراتيين، بما يعزز جهود التوطين وتطوير القوى العاملة، ويدفع نحو توطين سلاسل التوريد من خلال اعتماد الموردين المحليين في دولة الإمارات.

وقال البلوشي: «تعكس هذه الاتفاقية التزامنا ببناء قدرات وطنية والمساهمة في تطوير قطاع الطيران في دولة الإمارات، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة لتطوير الصناعات الدفاعية الوطنية. ومن خلال توطين مرافق الصيانة والإصلاح والاستثمار في الكفاءات الإماراتية، نضع الأساس لمنظومة قوية ومستدامة تدعم الأهداف الوطنية وتُرسخ مكانتنا شركة رائدة في مجال صيانة الطائرات على مستوى المنطقة».