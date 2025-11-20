«ستراتا» تصنع جنيحات طائرات «A320» ذات الممر الواحد

وقّعت شركة «ستراتا للتصنيع»، المتخصصة في صناعة أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة والمتقدمة، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، اتفاقية مع شركة «إيرباص»، تقوم «ستراتا» بموجبها بتصنيع جنيحات طائرات «A320» ذات الممر الواحد، بما يشمل جميع سلاسل إنتاج هذه الطائرة من مختلف الطرازات.

وتعد جنيحات «A320» للطائرات ذات الممر الواحد أول منتج من نوعه تصنعه «ستراتا» على مستوى هذه الطرازات.

وذكرت «ستراتا»، في بيان، أمس، أنه تم توقيع الاتفاقية خلال معرض دبي للطيران، بحضور الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في «مبادلة»، الدكتور بخيت الكثيري، والمدير التنفيذي لوحدة المجمعات الاستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات في «مبادلة»، العضو المنتدب لشركة «ستراتا للتصنيع»، إسماعيل علي عبدالله، ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون الدولية في «إيرباص»، ووتر فان ويرش.

ووقّع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «ستراتا للتصنيع»، سارة عبدالله المعمري، ونائب الرئيس لشؤون مشتريات أجنحة هياكل الطائرات من «إيرباص»، نيكولا كومبس.

وبحسب الاتفاقية، ستتمكن «ستراتا»، ضمن خط التصنيع الجديد، من تلبية ما معدله 50% من الطلب وفقاً لمتطلبات «إيرباص»، حيث يبلغ عرض «إيرباص» الكلي المستقبلي أكثر من 7000 طائرة، فيما من المتوقع أن تستحوذ «ستراتا» على خطوط إنتاج لتصنيع نصف هذه الجنيحات.