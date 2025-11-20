خبراء: شراء هواتف مستعملة ومجهولة المصدر يهدد الخصوصية

حذر خبراء في تقنية المعلومات والأمن السيبراني من المخاطر الكبيرة المرتبطة بشراء هواتف ذكية مستعملة، أو تلك التي يتم الحصول عليها من مصادر مجهولة، مشيرين إلى أن بعض هذه الهواتف قد تكون محملة مسبقاً ببرمجيات خبيثة تهدف إلى اختراق البيانات الشخصية والمالية للأفراد وتتبع أنشطتهم بشكل مستمر.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن هناك ممارسات خاطئة يتّبعها بعض الأفراد بشرائهم هواتف ذكية خلال سفرهم إلى بعض الدول الآسيوية، لاسيما الهواتف المقلدة أو مجهولة المصدر، ما يعرضهم لمخاطر الاختراق، ويشكل تهديداً مباشراً لخصوصيتهم وأمنهم المالي.

وشددوا على ضرورة اتباع إجراءات احترازية قبل استخدام تلك الهواتف، أبرزها التأكد من إعادة ضبط المصنع لها، وتثبيت برامج موثوقة لمكافحة الاختراقات السيبرانية.

أخطاء شائعة

وتفصيلاً، قال خبير التقنية، الدكتور محمد الفقي، إن هناك العديد من الأفراد الذين يقعون في أخطاء شائعة، مثل شراء هواتف مستعملة واستخدامها مباشرة دون اتخاذ أي إجراءات احترازية، ما يجعلهم عرضة لاختراق بياناتهم الشخصية أو المالية.

وأضاف أن بعض الأفراد يتجهون أثناء سفرهم إلى الخارج، خصوصاً في بعض الدول الآسيوية، لشراء هواتف ذكية مجهولة المصدر بأسعار منخفضة، سواء كانت مقلدة أو من علامات تجارية غير معروفة، ما قد يعرضهم لاختراقات إلكترونية من خلال تلك الأجهزة.

وأوضح أن المخاطر المرتبطة باستخدام هذه الهواتف تكمن في إمكانية استخدامها كبوابات خلفية لسرقة بيانات الأفراد عبر التطبيقات الخبيثة المثبتة مسبقاً، لافتاً إلى أن المستخدم قد لا يلاحظ أي اختراق مباشر عند الاستخدام الأولي، حيث يتبع المخترقون أسلوب المراقبة التدريجي للبيانات والحسابات، وقد يشمل ذلك الصور ومقاطع الفيديو الشخصية.

ولفت الفقي إلى أن العديد من مستخدمي الهواتف المستعملة يفترضون أن البائعين قد أزالوا البرمجيات الخبيثة من الأجهزة، ما يدفعهم إلى استخدامها فوراً دون أي خطوات وقائية، مؤكداً أهمية اتخاذ إجراءات احترازية مثل إعادة ضبط المصنع، وتحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات، وكذلك تثبيت برامج موثوقة للأمن السيبراني وحماية الخصوصية، مع تجنب شراء الهواتف مجهولة المصدر أو المقلدة عند السفر إلى الخارج.

برمجيات خبيثة

من جانبه، قال خبير الأمن الرقمي رئيس الاستشاريين الأمنيين لدى شركة «كاسبرسكي» الدولية المتخصصة في الحلول السيبرانية، عماد الحفار، إن هناك انتشاراً لممارسات خاطئة قد تؤدي إلى اختراق البيانات الشخصية والمالية للأفراد من خلال شراء هواتف مستعملة أو مجهولة المصدر أو ذات علامات تجارية غير معروفة.

وأضاف أن هذه الهواتف قد تكون محملة مسبقاً ببرمجيات خبيثة مخفية، والتي قد لا يتم اكتشافها فوراً، وإنما تظهر آثارها لاحقاً عند استخدام برامج الأمن الإلكتروني المتخصصة.

وبيّن الحفار أن هذه البرمجيات تعمل كبوابات لاختراق البيانات وتتبع أنشطة الأفراد، وقد توجههم إلى مواقع احتيالية لسرقة معلوماتهم الشخصية وبيانات تسجيل الدخول، مشيراً إلى أن انتشار هذه الممارسات يتطلب مزيداً من الحذر عند استخدام الهواتف المستعملة، خصوصاً أن المخترقين يعتمدون على تشغيل المستخدمين للأجهزة مباشرة دون أي إجراءات احترازية، فيراقبون البيانات ويستغلون الثغرات بشكل تدريجي لسرقة المعلومات المالية أو الشخصية.

وشدد الحفار على أهمية اتخاذ إجراءات احترازية عند التعامل مع الهواتف المستعملة، تبدأ بإعادة ضبط المصنع قبل استخدامها، وتثبيت برامج متخصصة للأمن السيبراني وحفظ الخصوصية، وتفعيل المصادقة الثنائية للحسابات المرتبطة بالهاتف والتطبيقات.

أداة مفضلة

بدورها، قالت خبيرة التقنية، جيسي كيلمر، إن الانتشار الواسع للهواتف الذكية جعلها أداة مفضلة للقراصنة الإلكترونيين، الذين يستغلون ثغرات الهواتف مجهولة المصدر سواء كانت مقلدة أو من علامات تجارية غير معروفة، لاسيما عند الشراء من أسواق خارجية أثناء السفر.

وأكدت كيلمر ضرورة الحذر من خلال استخدام برامج حماية للخصوصية ترصد البرمجيات الخبيثة، وتفعيل الإجراءات الاحترازية لكلمات السر والمصادقة الثنائية للتطبيقات، والحرص على شراء الهواتف من المتاجر الرسمية والمعتمدة فقط.