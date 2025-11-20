مبادرات جديدة تعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للثروات العائلية

كشف مركز دبي المالي العالمي، خلال استضافته قمة مركز الثروات العائلية، عن العديد من المبادرات والشراكات الرائدة التي من شأنها تعزيز مكانة دبي وجهة رئيسة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا للثروات العائلية وقيادة الجيل المقبل والتخطيط لتعاقب الإدارة.

ومن بين المبادرات برنامج قادة الجيل القادم، الذي تم تطويره بالتعاون مع شركاء من بينهم «برايس ووترهاوس كوبرز»، وشركة «التميمي ومشاركوه»، و«حوكمة»، ومن المقرر إطلاق هذا البرنامج في أوائل عام 2026، ويهدف لتمكين الجيل القادم من قادة الشركات العائلية من خلال التدريب المكثف والتوجيه ونماذج لتطبيق أفضل الممارسات العالمية التي تركز على الحوكمة والابتكار وانتقال الإدارة بين الأجيال.

كما كشف المركز عن منصة رقمية متكاملة تشمل موقعاً إلكترونياً وتطبيقاً للهواتف المحمولة، وستوفر وصولاً سلساً إلى خدمات مركز الثروات العائلية وبرامجه التعليمية ومنشوراته وفعالياته.

ويكمل ذلك «خدمات الكونسيرج» (المساعد الشخصي) المقرر إطلاقها، وهي مصممة خصيصاً لتعزيز القيمة التي يقدمها مركز دبي المالي العالمي للمكاتب العائلية والأفراد ذوي الثروات الضخمة من خلال توفير الدعم الشخصي في مجالات العمل والحياة اليومية والأعمال ضمن منظومة مركز دبي المالي العالمي، ولتعزيز شبكة التعاون والشراكات الخاصة به، أعلن المركز عن توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركاء، فقد أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقية تتيح للعائلات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية الاستفادة من الهياكل القانونية لمركز دبي المالي العالمي لتملك العقارات.

ومن المتوقع أن تُسهّل الاتفاقية المبرمة مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي إجراءات الحصول على التأشيرة الذهبية لأعضاء مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي.

وسيعمل كل من بنك الإمارات دبي الوطني، و«ستاندرد تشارترد»، وبنك المشرق، على توسيع نطاق التعاون مع مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، في مجالات التعليم والحوكمة والحلول المالية المخصصة للشركات العائلية.

كما أطلق مركز «مجلس الخبراء الاستشاريين»، وهو مجموعة مختارة من الخبراء الإقليميين والدوليين الذين سيقدمون التوجيه الاستراتيجي للمركز ويعززون دوره كمنصة عالمية لإدارة الثروات العائلية والفكر الريادي في هذا المجال.

وخلال كلمته الترحيبية بالوفود المشاركة في القمة، قال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم: «لطالما كانت الشركات العائلية ركيزة أساسية في مسيرة نمو وتطور دبي، حيث أسهمت في ازدهار الإمارة وبناء سمعتها العالمية عبر الأجيال».

وأضاف: «مع اقتراب منطقتنا من انتقال تاريخي للثروات بين الأجيال يقدر بنحو تريليون دولار، يواصل مركز دبي المالي العالمي التزامه بتقديم الحوكمة الرشيدة، وإتاحة الوصول إلى الخبرات والاستشارات، والهياكل التنظيمية العالمية الرائدة التي تُمكّن العائلات من الحفاظ على إرثها وتنميته عبر الأجيال».

يشار إلى أن أكثر من 1250 كياناً عائلياً، بما في ذلك العديد من المؤسسات العالمية التي تقدم خدماتها للعملاء من الأفراد، تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، وتدير 120 من أغنى العائلات التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها مجتمعةً أصولاً تزيد قيمتها عن 1.2 تريليون دولار على مستوى العالم، ما يسهم بشكل كبير في اقتصاد دولة الإمارات، حيث يساهم قطاع الشركات العائلية بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف نحو 80% من القوى العاملة الوطنية.