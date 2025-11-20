تعزيز التجارة والاستثمار بين دبي ولوس أنجلوس

أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة منطقة لوس أنجلوس، بهدف دعم نمو العلاقات الاقتصادية والاستثمارات البينية وتنويعها، وتوسيع الروابط بين مجتمعَي الأعمال في دبي ولوس أنجلوس.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، والرئيس التنفيذي للشؤون المالية والتشغيلية في غرفة تجارة منطقة لوس أنجلوس، مارتن كي بريدسبريتشر، وقّعا المذكرة خلال منتدى دبي للأعمال - الولايات المتحدة الأميركية، الذي نظمته غرف دبي أخيراً.

وتنص المذكرة على تطوير إطار عمل مشترك، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي بين دبي ومنطقة لوس أنجلوس.