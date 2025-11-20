مكتوم بن محمد: ملتزمون ببناء منظومة مالية تلبي متطلبات المستقبل

التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، أمس، الرئيس التنفيذي لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك «سويفت»، خافيير بيريز تاسو.

تم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين دولة الإمارات و«سويفت»، وسبل تعزيزها في ضوء الروابط التي تجمع بين الجانبين والمميزات التي تتمتع بها الدولة من ناحية البنية التحتية عالمية المستوى، والأطر التنظيمية المرنة والمتطورة، والاهتمام الكبير بتسريع معدلات التحوّل الرقمي وتشجيع الابتكار المالي، كذلك المميزات العديدة التي يوفرها مركز دبي المالي العالمي.

وأكّد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم التزام دولة الإمارات ببناء منظومة مالية تلبي متطلبات المستقبل، وتُسهم في تعزيز المرونة المالية العالمية، وتُسرع من اعتماد التقنيات المبتكرة، بما تكفله البيئة الصديقة للأعمال والبنية التحتية المالية المتقدمة من مُمكنات للمؤسسات المالية والمصرفية العالمية الرائدة تعينها على توسيع حضورها الإقليمي.

واستعرض اللقاء المقومات التي أسهمت في تنامي مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً، وجسراً مهماً يربط الأسواق الدولية، مع توسع الإمارة في بناء الشراكات الاستراتيجية مع أهم الجهات الدولية سعياً إلى الإسهام بصورة إيجابية ملموسة في تسهيل التدفقات المالية العالمية، ودعم التجارة، وتعزيز سلامة النظام المالي، والنهوض بمعايير التعاملات المالية الآمنة إلى أعلى مستوياتها، بما يتناغم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي بين أهم أربعة مراكز مالية عالمية.

وأعرب سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، عن ترحيبه باستضافة دبي مؤتمر ومعرض «سايبوس 2029»، المؤتمر الدولي للعمليات المصرفية الذي تتولى تنظيمه «سويفت» سنوياً في كبرى المدن التي تُمثّل مراكز مالية رئيسة حول العالم، ويضم نحو 10 آلاف من قادة المؤسسات المالية والمصرفيين رفيعي المستوى، والمديرين التنفيذيين لشركات التكنولوجيا المالية، والمزودين والمهتمين بالقطاع من مختلف أنحاء العالم، مؤكداً سموّه أن اختيار دبي لهذه الاستضافة يعكس المدى المتقدم للثقة التي يوليها مجتمع المال العالمي لدولة الإمارات، والتقدير لدورها الريادي في إطلاق وتشجيع المبادرات الهادفة إلى تطوير القطاع المالي والمصرفي والمدفوعات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «التقيت اليوم خافيير بيريز تاسو، الرئيس التنفيذي لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)، وبحثنا سبل التعاون في ظل تنامي مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي، ووجود بنى تحتية رقمية تعزز كفاءة التدفقات المالية العالمية».

وأضاف سموّه: «تواصل دبي ترسيخ موقعها بين أهم المراكز المالية العالمية، وتستعد لاستضافة (سايبوس 2029) المؤتمر الدولي للعمليات المصرفية، بما يعكس ثقة المجتمع المالي العالمي بدولة الإمارات ودورها في تسهيل حركة التدفقات المالية العالمية وتطوير مستقبل التقنيات المالية».

حضر اللقاء وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، ومدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، ونائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم، والمدير العام لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مروان لطفي.

يُذكر أن جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك «سويفت» تتيح التواصل وتبادل المعلومات المالية لأكثر من 11 ألف مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة حول العالم في بيئة آمنة وموثوقة، وهو ما يسهم في تعزيز التبادلات المالية والتجارية حول العالم.