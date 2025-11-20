«ديوا» تطور خدمة «الاستجابة الذكية»

أضافت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) خصائص متطورة على خدمة «الاستجابة الذكية»، كما أتاحت الخدمة على تطبيق «دبي الآن»، إلى جانب موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي.

وبالاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافية، عززت الهيئة سرعة وسلاسة الاستجابة للبلاغات الفنية وتوفير تحديثات لحظية عن البلاغات على مدار الساعة.

وذكرت الهيئة، في بيان، أمس، أن «الاستجابة الذكية» تمكن المتعاملين من التشخيص الذاتي للأعطال الفنية للكهرباء والمياه، إضافة إلى تقليص الوقت اللازم للتعامل مع البلاغات في حال اقتضت الحالة زيارة ميدانية من الفريق الفني.

وأصبح بإمكان المتعاملين مشاركة موقعهم الجغرافي باستخدام صفة زائر، من دون الحاجة إلى تسجيل الدخول لحساب الهيئة، لتسهيل عملية الوصول للموقع، كما يمكن التواصل مع فريق الهيئة الفني ومشاركة التحديثات المتعلقة بالبلاغ الفني من خلال الخدمة الرقمية المطورة.

وبإمكان المتعاملين التتبع اللحظي لحالة بلاغهم الفني، مع توافر أداة مصغّرة (Widget) على الأجهزة المدعومة بنظام «آي.أو.إس»، كما تتيح لهم الهيئة مراقبة أكثر ذكاءً ودقةً للبلاغات الفنية والأنشطة الميدانية، ما يسهم في تجنب تكرار البلاغات، وتقدم الهيئة لمتعامليها مجموعة نصائح في حال انقطاع التيار الكهربائي داخل المنازل أو المباني، منها تحديد المناطق المتأثرة، وتفقد لوحة التوزيع الداخلية.