«بوينغ»: تسليم «777 إكس» لـ «طيران الإمارات» ضمن الجدول الزمني المخطط له

أكدت شركة «بوينغ» للطائرات التجارية أنها تتطلع إلى تسليم طائرة «777 إكس» لـ«طيران الإمارات» في عام 2027، وذلك ضمن الجدول الزمني المخطط له حالياً.

وقال نائب رئيس المبيعات والتسويق في منطقة الشرق الأوسط بشركة «بوينغ» للطائرات التجارية، عمر عريقات، إن أوضاع سلاسل التوريد تشهد تحسناً مقارنة بالفترة الماضية، إلا أنها لاتزال تواجه تحديات مستمرة، لافتاً إلى أن الضغوط متواصلة على جميع الأطراف المعنية بتسليم الطائرات ضمن الجداول الزمنية المحددة.

وأوضح عريقات، في لقاء مع وسائل الإعلام خلال معرض دبي للطيران 2025، أن تحديات الإمداد تؤثر بصورة مباشرة في قدرة الوصول إلى معدلات الإنتاج والتسليم المستهدفة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطائرات، مبيناً أن الشركة تعقد اجتماعات متواصلة مع مختلف الجهات المشاركة في عملية تصنيع الطائرات، لضمان تحسين وتيرة الإنتاج.

وكشف عريقات أن «(بوينغ) حصلت على الموافقة لزيادة إنتاج طائرة (737) إلى 42 طائرة شهرياً، ارتفاعاً من سقف الإنتاج السابق البالغ 38 طائرة، وهو ما من شأنه الإسهام في تعزيز القدرة الإنتاجية خلال الفترة المقبلة».

وقال إن «الشركة تتطلع إلى تسليم طائرة (777 إكس) لـ(طيران الإمارات) في عام 2027، ضمن الجدول الزمني المخطط له حالياً».

وكشفت «بوينغ» خلال مشاركتها في «معرض دبي للطيران 2025»، عن توقعاتها بدخول شركات الطيران في الشرق الأوسط حقبة جديدة من النمو والحداثة، متوقعة أن يتضاعف حجم أسطول الطائرات في المنطقة خلال الـ20 عاماً المقبلة.

وتوقعت أن تتجاوز حصة المنطقة من حركة المسافرين العالمية بحلول عام 2044 نحو 10%، مع استمرار نمو حركة السفر الجوي، استناداً إلى تقريرها السنوي «تقديرات بوينغ للسوق التجارية لعام 2025»، وأرجعت الشركة هذه التوقعات إلى الأداء الإيجابي لقطاعي السياحة والتجارة، وإلى بروز الشرق الأوسط كمركز عالمي رائد في مجال الطيران، إضافة إلى تزايد إقبال الطبقة المتوسطة على السفر.

وبينت أنه بالاستفادة من المطارات الحديثة التي تتمتع بموقع جيد يبعد ثماني ساعات طيران فقط عن 80% من سكان العالم، ستُعزّز شركات الطيران في الشرق الأوسط دور حركة النقل الجوي في ربط الناس والاقتصادات في أوروبا وإفريقيا وآسيا.

ووفقاً لـ«تقديرات بوينغ للسوق التجارية لعام 2025»، فإنه من المتوقع أن تحتاج شركات الطيران في المنطقة إلى نحو 1400 طائرة ركاب نفاثة عريضة البدن بحلول عام 2044، وهذه أعلى حصة من عمليات التسليم لهذه الطائرات على مستوى العالم، وذلك في ضوء مساعيها إلى توسيع نطاق اتصالها العالمي، من خلال أساطيل حديثة وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود.

وبحسب تقديرات «بوينغ» للسوق التجارية لمنطقة الشرق الأوسط حتى عام 2044، ستتوسع شركات الطيران منخفضة الكلفة لتستحوذ على نحو 25% من الطاقة الاستيعابية للمقاعد في الشرق الأوسط، ما يلبي متطلبات الطبقة المتوسطة والقطاع السياحي داخل المنطقة، وجنوب آسيا، وفي معظم أنحاء أوروبا.

وتوقعت الشركة كذلك تضاعف أسطول الطائرات ذات الممر الواحد في الشرق الأوسط أربع مرات تقريباً، وأن يُسهم ثلثا عمليات تسليم هذه الطائرات في تحقيق نمو كبير في هذا المجال.

وذكرت الشركة أن الطلب سيزداد على خدمات الطيران التجاري بقيمة 455 مليار دولار، وسيتم اعتماد 234 ألف موظف جديد في قطاع الطيران.