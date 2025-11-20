«طيران الإمارات» تطلب 8 طائرات إضافية «A350» بـ 12.4 مليار درهم

أعلنت شركة طيران الإمارات، أمس، عن شرائها خلال «معرض دبي للطيران 2025»، ثماني طائرات إضافية من طراز «إيرباص A350-900»، المزودة بمحركات «رولز رويس Trent XWB-84» بقيمة 3.4 مليارات دولار (نحو 12.47 مليار دولار) وفق أسعار القائمة، ليرفع عدد طائرات «A350-900» ضمن أسطول الناقلة إلى 73 طائرة عند اكتمال عمليات التسليم، حيث استلمت الناقلة 13 طائرة من هذا الطراز حتى الآن، وأفادت «طيران الإمارات»، في بيان، بأنها تتوقع بدء تسليم الطلبيات الجديدة الإضافية، التي تم إعلانها أمس، خلال عام 2031.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة: «أسهم دخول طائرات (A350) إلى الخدمة، منذ نوفمبر الماضي، في إحداث دفعة تشغيلية نوعية عززت قدراتنا على تلبية الطلب، ومكّنتنا من توسعة نطاق المنتجات الحديثة التي نقدمها على متن الطائرة، بما في ذلك مقاعد الدرجة السياحية الممتازة الجديدة، ونتطلع إلى مواصلة العمل مع (إيرباص) لتسريع وتيرة تسلّم الطائرات المتبقية، بما يشمل الطائرات التي طلبناها اليوم».

وأضاف سموه: «إضافة إلى صفقة طائرات (بوينغ 777-9)، التي أعلنّا عنها مطلع هذا الأسبوع، يرتفع إجمالي طلبيات (طيران الإمارات) من أحدث الطائرات عريضة البدن إلى 375 طائرة».

وتابع سموه: «يمثل هذا التوسع استثماراً استراتيجياً يرسّخ جاهزيتنا للمستقبل، ويعزز قدرتنا على الارتقاء بتجربة السفر لعملائنا، كما يدعم تطوير قطاع الطيران عالمياً من خلال خلق فرص اقتصادية جديدة وتعزيز سلاسل القيمة في الصناعة».

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي لشؤون مبيعات الطائرات التجارية في شركة «إيرباص»، بينوا دو سانت إكزوبيري: «نتطلع إلى دعم (طيران الإمارات) في توسيع عملياتها العالمية باستخدام أحد أكثر الطرز تقدماً وكفاءة في قطاع الطائرات عريضة البدن».

بدوره، قال نائب الرئيس الأول لشؤون العملاء في الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة «رولز رويس»، عمر علي أديب: «يشكل الإعلان عن الطلبية الجديدة دليلاً واضحاً على الثقة الكبيرة بمحرك (Trent XWB-84)، الذي واصل ترسيخ معايير جديدة في فئة المحركات الكبيرة، بفضل أداء استثنائي يجمع بين الكفاءة العالية في استهلاك الوقود والمتانة التشغيلية».

أحمد بن سعيد:

. هذا التوسع يدعم تطوير قطاع الطيران عالمياً من خلال خلق فرص اقتصادية جديدة وتعزيز سلاسل القيمة في الصناعة.