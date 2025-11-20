«فلاي دبي»: الشركة تتجه لتحقيق أرباح قوية في 2025

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، إن «الشركة تتجه لتحقيق أرباح قوية مع نهاية العام، مدعومة بالطلب المتنامي على السفر عبر دبي».

وأوضح الغيث، في تصريحات صحافية، أن توقعات الطلب الكبيرة خلال السنوات المقبلة، وخطط دبي لبناء أكبر مطار في العالم، من أبرز أسباب الصفقات الضخمة لـ«طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، لافتاً إلى التنسيق المستمر بين الناقلتين، والبيئة الداعمة التي توفرها دولة الإمارات.

وأشار إلى أن الشركة بدأت بطائرة واحدة، وتواصل النمو، لكنها تواجه أحياناً تأخيرات في التسليم، مبيناً أنه لو توافرت طائرات إضافية لوسّعت الناقلة شبكتها بشكل أكبر، وقال الغيث إن «فلاي دبي» تسلمت نحو 15 طائرة العام الجاري، مقابل خروج أربع طائرات من الخدمة، لافتاً إلى أن وتيرة الاستلام تختلف من عام إلى آخر.

وحول الطلبية الأخيرة من «إيرباص»، قال الغيث إن طائرة «A321neo» توفر 15 مقعداً إضافياً مقارنة بالطرز المنافسة، كما أنها تنتمي إلى عائلة واسعة القدرات، وتتيح الطيران لمسافات تصل إلى تسع ساعات، ما يمنح الناقلة نطاقاً جغرافياً أوسع، وأكد أن المدى الطويل والسعة كانا عاملين رئيسين في اختيار هذا الطراز.

وأضاف الغيث أن «فلاي دبي» استعدت مبكراً لاستلام طائرات «بوينغ 787»، المقرر وصولها في أواخر 2027، مشيراً إلى أنها ستفتح أسواقاً بعيدة بطاقة استيعابية أكبر، وأن تنويع الأسطول يعزز الكفاءة، ويدعم أهداف دبي الاقتصادية والسياحية.