«فلاي دبي» تشتري 75 طائرة «بوينغ 737 ماكس» بـ 47.7 مليار درهم

وقّعت «فلاي دبي» مذكرة تفاهم مع شركة «بوينغ» للطائرات التجارية لشراء 75 طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس» بقيمة 13 مليار دولار (47.75 مليار درهم) في خطوة تعكس جهود الناقلة في تحقيق رؤية دبي لنمو قطاع الطيران في السنوات المقبلة، وتتيح الاتفاقية الجديدة لـ«فلاي دبي» الاستفادة من مرونة عائلة طائرات «737 ماكس»، وخصائصها المشتركة مع استخدام الحجم والمدى الفريدين لطائرات «737-8» و«737-9»، و«737-10».

وقّع الاتفاقية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لشركة «فلاي دبي»، مع الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لشركة «بوينغ» للطائرات التجارية، ستيفاني بوب، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، وذلك في «معرض دبي للطيران 2025».

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «يسرنا الإعلان عن طلبية طائرات جديدة مع شركة (بوينغ)، وبالنظر إلى المستقبل، يُعد التخطيط الاستباقي للأسطول أمراً ضرورياً لضمان قدرتنا على تلبية الطلب المتزايد على السفر، وهو طلب نثق في استمرار نموه. إن توقُّع الاحتياجات المستقبلية هو عامل حاسم في نجاح أي شركة طيران، ويعكس إعلان اليوم التزامنا بهذا المبدأ».

وأضاف سموه: «إن بيئة دبي، التي تتميز ببنية تحتية عالمية المستوى وتشريعات متقدمة وسياسات أجواء مفتوحة، وقدرتها على جذب المواهب العالمية، عوامل عامة في تمكين (فلاي دبي) من التوسع والنمو. نحن فخورون بتوقيع طلبية أخرى لطائرات (737 ماكس) مع (بوينغ)، الشريك الموثوق الذي لعب دوراً رئيساً في توسيع شبكتنا إلى حجمها الحالي».

وأوضح سموه: «يُعدّ توافر الطائرات الموثوق وجدول التسليم أمراً حيوياً للنمو المستمر لقطاعنا، وتضمن هذه الاتفاقية بقاءنا في وضعٍ جيدٍ للنمو المستقبلي من خلال إضافة المزيد من الطائرات إلى أسطولنا واستبدال الطائرات الحالية».

وتابع سموه: «أود أن أشكر فريقنا على تفانيهم وعملهم الدؤوب، كما أن جهودهم إلى جانب رؤية دبي الطموحة للسنوات القادمة، تعكس تفاؤلنا بالمستقبل، بما في ذلك لعب دورٍ رئيس في خطط توسعة مطار دبي آل مكتوم».

من جانبها، قالت الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بوينغ للطائرات التجارية، ستيفاني بوب: «تُعد (فلاي دبي) من أول مشغلي طائرات (737 ماكس) في العالم، وتعكس خطتها لتوقيع الطلبية الحالية، وهي طلبيتها الخامسة حتى الآن، القيمة الرائدة لطائرة (737 ماكس) في السوق وتعدد استخداماتها»، وأضافت: «نفخر بأن طائرات (بوينغ) ستظل ركيزة أساسية لأسطول (فلاي دبي) الاستراتيجي وخطط نموها».

يذكر أن «فلاي دبي» تُشغّل أسطولاً حديثاً وفاعلاً يتألف من 96 طائرة «بوينغ 737»، ويشمل: 27 طائرة «بوينغ 800-737» من الجيل الجديد، و66 طائرة «بوينغ 737 ماكس 8»، وثلاث طائرات «بوينغ 737 ماكس 9».

