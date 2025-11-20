«فلاي دبي» توقّع اتفاقات تدريب طيارين مع «بوينغ».. وتختار نظام «أستروفا» للترفيه على «دريملاينر»

أعلنت شركة «فلاي دبي»، أمس، توقيع اتفاقات مع شركة «بوينغ» الأميركية توفر للطيارين المبتدئين، والطيارين الذين يخضعون لدورات تقييم أولية، وموظفي الصيانة، برامج تدريبية شاملة لدعم عمليات أسطول الناقلة، وذكرت «فلاي دبي»، في بيان، أن اتفاقات برامج التدريب والتقييم القائم على الكفاءة «CBTA» التي تم توقيعها على هامش «معرض دبي للطيران 2025»، صممت لتحسين نتائج التدريب من خلال التركيز على الكفاءة والسيناريوهات المستندة إلى البيانات، مشيرة إلى أن «بوينغ» ستقدم خدمات استشارية لدعم تنفيذ برامج التدريب لـ«فلاي دبي».

وقال نائب الرئيس الأول لعمليات الطيران وتدريب الطاقم في «فلاي دبي»، الكابتن أحمد بن حزيم، إن الناقلة تلتزم بدمج أحدث التقنيات والخدمات الرائدة في هذا المجال لضمان التزام القدرات التدريبية بأعلى المعايير العالمية، موضحاً أن برامج «بوينغ» للتدريب والتقييم القائم على الكفاءة توفر لفرق «فلاي دبي» من الطيارين والمهندسين إطاراً حديثاً قائماً على الأداء للتطوير المهني والتقني المستمر.

وأفاد بأن كوادر «فلاي دبي» تضم حالياً أكثر من 6700 موظف في مختلف دوائر وعمليات الناقلة، بما في ذلك أكثر من 640 مهندساً ونحو 1400 طيار، وتشغل أسطولاً متنامياً يتألف من 96 طائرة «بوينغ 737».

وأشار بن حزيم إلى أن «فلاي دبي» افتتحت، في وقت سابق من العام الجاري، مركزها للتدريب على الطيران في مقرها الرئيس، قبل إطلاق برنامج «فلاي دبي» لتدريب الطيارين الأساسي، وهو إحدى مبادراتها العديدة التي تركز على تنمية كوادرها البشرية الماهرة والاستثمار فيها.

من جانبه، قال نائب الرئيس لحلول التدريب في «بوينغ» للخدمات العالمية، كريس بروم، إن «فلاي دبي» تظهر بهذه الاتفاقيات الجديدة ريادتها الاستباقية في إعطاء الأولوية للسلامة والجودة، من خلال توفير برامج تدريبية فاعلة ومكثفة لأطقم الصيانة وعمليات الطيران.

إلى ذلك، أعلنت «فلاي دبي» عن اختيار نظام «أستروفا» للترفيه الجوي من ​«شركة باناسونيك أفيونيكس» لأسطول طائراتها من طراز «بوينغ 787 دريملاينر». وتم الإعلان عن الاتفاقية خلال «معرض دبي للطيران 2025»، والتي تشمل 30 طائرة «بوينغ 9-787» قيد الطلب. ​

وقال نائب الرئيس الأول لعمليات الرحلات الجوية في «فلاي دبي»، دانيال كيريسون: «يمنحنا نظام (أستروفا) منصةً لتقديم محتوى أغنى، وخصوصية ذكية، وواجهة استخدام أكثر سهولةً، تُضفي على الرحلة رونقاً خاصاً، نحن سعداء لتقديم هذا الجيل الجديد من الترفيه الجوي لعملائنا على متن (بوينغ 787 دريملاينر) عند انضمامها إلى أسطولنا».

من جانبه، قال نائب رئيس المبيعات العالمية في «باناسونيك أفيونيكس»، هيرنان عباس: «صُمم (أستروفا) لتقديم تجربة ترفيهية لا مثيل لها، ونفخر بأن حلول (باناسونيك أفيونيكس) ستلعب دوراً محورياً في مساعدة إحدى أسرع شركات الطيران نمواً في الشرق الأوسط على تقديم أعلى مستويات الخدمة والراحة لمسافريها».