مشروع محمد بن راشد للطيران يفتتح منشأة «تيم أيروسبيس»

أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران في منطقة دبي الجنوب، أمس، افتتاح منشأة «تيم أيروسبيس» الجديدة، رسمياً، التي تُعدّ من أكبر حظائر صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات في منطقة الشرق الأوسط.

حضر حفل الافتتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، خليفة الزفين، والمدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، طحنون سيف، ومؤسس شركة «تيم أيروسبيس»، تيمور شاه شهاب.

وأكد سيف أن افتتاح المنشأة الجديدة يُعزّز مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران، ووجهة مفضلة للشركات الرائدة في هذا القطاع، مشيراً إلى أن مهمة مشروع محمد بن راشد للطيران تتمثّل في بناء منظومة متكاملة تدعم الابتكار، والتميز التشغيلي، والنمو المستدام، عبر مختلف سلاسل قيمة قطاع الطيران.

من جانبه، قال شهاب إن «هذا الإنجاز يمثّل مرحلة جديدة في مسيرة توسع شركة (تيم أيروسبيس) في المنطقة، حيث صُممت منشأتنا لتكون نموذجاً للريادة في الكفاءة والسلامة والموثوقية، ومواكبة للطلب المتزايد على خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد، وفق أعلى المعايير العالمية».

إلى ذلك، وقّع مشروع محمد بن راشد للطيران في منطقة دبي الجنوب، اتفاقية استراتيجية مع «البرج القابضة»، المشغّل لمركز «دبي هب» في لندن، الذي يُقدّم خدمات استشارية وتنفيذية متكاملة للمستثمرين والشركات والأفراد حول العالم.