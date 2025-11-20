«طيران الإمارات» تُمدّد شراكة تبادُل الرموز مع «إير كندا» حتى 2032

أعلنت «طيران الإمارات» و«إير كندا»، أمس، التزاماً بتوسيع وتمديد شراكتهما الاستراتيجية، وأفاد بيان بأنه منذ إطلاق الشراكة الاستراتيجية، في عام 2022، خدمت الناقلتان أكثر من 550 ألف متعامل، موفّرتين خيارات سفر سلسة عبر 56 وجهة، ضمن اتفاقية تبادل الرموز، تربط بين كندا والولايات المتحدة ودبي، وعدد من أهم الوجهات العالمية، ووقّع الطرفان مذكرة تفاهم لتمديد اتفاقية الرمز المشترك وبرنامج ولاء المسافرين المتبادل، حتى 31 ديسمبر 2032، ومن شأن هذا التمديد تعميق التعاون بين الناقلتين، وتقديم خدمات محسنة للمسافرين وشركات الشحن.

وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «يسعدنا تمديد التعاون حتى عام 2032، حيث تُسهم الاتفاقية في تعزيز قدراتنا في مجالي الركاب والشحن، وتمكّننا من تقديم تجربة أفضل لعملائنا على رحلات الرمز المشترك، إلى جانب توسيع شبكة الربط لتمكين المسافرين في كلتا السوقين من خيارات سفر أوسع وأكثر سلاسة».

من جانبه، قال النائب التنفيذي للرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية رئيس قسم الشحن في «إير كندا»، مارك غالاردو: «حققت شراكتنا مع (طيران الإمارات) نجاحاً كبيراً، ما دفعنا إلى تجديدها مبكراً وتوسيع نطاقها وتمديدها حتى نهاية عام 2032. تُمثّل هذه الخطوة دفعة قوية لاستراتيجيتنا الدولية، إذ تدعم رحلاتنا اليومية على مدار العام بين تورنتو ودبي، وتتيح لعملائنا وشركائنا في الشحن خيارات ربط مرنة ومباشرة للوصول إلى وجهات في شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا».

ومن المتوقع أن تُسهم الشراكة المحدّثة بين «طيران الإمارات» و«إير كندا» في تعزيز السياحة والتجارة، بينما سيسهم تمديد الاتفاقية في تعزيز تجربة العملاء من خلال تحسين المزايا المخصصة للمسافرين على رحلات تبادل الرموز، وتحقيق مستوى أعلى من التنسيق التشغيلي بين الناقلتين، بما يضمن انتقالاً سلساً للعمليات إلى مطار آل مكتوم الدولي المتوقع بعد عام 2032.