رئيس الدولة يزور فعاليات اليوم الثالث لمعرض دبي للطيران 2025

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، فعاليات اليوم الثالث لمعرض دبي للطيران 2025 الذي يقام في "دبي وورلد سنترال " ويستمر حتى 21 من شهر نوفمبر الجاري.

واطلع سموه خلال جولته في أجنحة عدد من الشركات الوطنية والدولية المتخصصة في صناعة الطائرات وأنظمة الدفاع الجوي على أحدث ما تعرضه من ابتكارات وتقنيات وحلول متقدمة وتشمل الطائرات المدنية والعسكرية والمسيرات وأنظمة الرادارات الجوية المتقدمة وغيرها.

كما اطلع سموه على مميزات الطائرة المبتكرة "هيلي" التي أطلقتها مؤخراً شركة "لود أوتونومس" الإماراتية المتخصصة في تصميم الحلول اللوجستية الذاتية والتي صممت وصنعت في دولة الإمارات وتستهدف الإسهام في تعزيز خدمات الشحن الجوي وتوفير حلول متقدمة لقطاع النقل.

والتقى صاحب السمو رئيس الدولة على هامش فعاليات المعرض، جويدو كروسيتو وزير دفاع الجمهورية الإيطالية، وتطرق اللقاء إلى علاقات التعاون في المجالات الدفاعية وسبل تعزيزها بين البلدين بجانب أهمية معرض دبي للطيران الذي يعد منصة دولية للشركات لاستعراض آخر ما توصل إليه قطاع الطيران في العالم من ابتكارات وحلول تقنية تسهم في تعزيز نمو قطاع الطيران وصناعة مستقبله وازدهاره.

رافق سموه خلال الزيارة، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.