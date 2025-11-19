411 مليار درهم صفقات معرض دبي للطيران بنهاية اليوم الثالث

بلغت القيمة التقديرية للصفقات المعلنة خلال فعاليات الأيام الثلاثة الأولى من الدورة الـ19 لمعرض دبي للطيران 2025، النسخة الأكبر في تاريخه، أكثر من 411.6 مليار درهم، شملت شراء نحو 430 طائرة.

وتجاوزت قيمة الصفقات المبرمة خلال الأيام الثلاثة الأولى إجمالي قيمة الصفقات المبرمة خلال الدورة الـ18 من معرض دبي للطيران في عام 2023.

وشهد المعرض في يومه الثالث الإعلان عن مزيد من الصفقات التجارية والعسكرية، التي زادت قيمتها الإجمالية 75.6 مليار درهم، مقابل 183 مليار درهم في اليوم الثاني، ونحو 153 مليار درهم في اليوم الأول.

وبلغ إجمالي عدد الطائرات ضمن الصفقات التجارية المعلنة خلال اليوم الثالث 95 طائرة مقابل 243 طائرة في اليوم الثاني و92 طائرة في اليوم الأول.

بدورها، بلغت قيمة الصفقات المبرمة لمصلحة وزارة الدفاع الإماراتية خلال اليوم الثالث من معرض دبي للطيران أكثر من 7.9 مليارات درهم، ليصل بذلك إجمالي الصفقات المبرمة خلال الأيام الثلاثة الأولى إلى أكثر من 18 مليار درهم من خلال 20 صفقة.

وخلال فعاليات اليوم الثالث، أعلنت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، عن شرائها 8 طائرات إضافية من طراز إيرباص A350-900، المزودة بمحركات رولز رويس Trent XWB-84 بقيمة 3.4 مليار دولار (نحو 12.5 مليار درهم)، لترفع عدد طائرات A350-900 ضمن أسطول طيران الإمارات إلى 73 طائرة عند اكتمال عمليات التسليم.

كما وقعت فلاي دبي مذكرة تفاهم مع بوينغ لشراء 75 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس بقيمة 13 مليار دولار (نحو 47.7 مليار درهم)، وتعكس هذه الخطوة جهود الناقلة في تحقيق رؤية دبي لنمو قطاع الطيران في السنوات المقبلة.

ووقّعت شركة "سيلك واي ويست" للطيران عقدًا مؤكدًا لشراء طائرتي شحن إضافيتين من طراز A350F مخصصة للشحن بقيمة وصلت إلى نحو 3.48 مليارات درهم.

وأعلن طيران البراق، أول شركة طيران ليبية خاصة، عن توقيع مذكرة تفاهم لشراء 10 طائرات من عائلة إيرباص A320neo بقيمة بلغت نحو 4 مليارات.

ورفعت طيران الإمارات قيمة التزاماتها في معرض دبي للطيران 2025 إلى 41.4 مليار دولار (نحو 152 مليار درهم) بإضافة طلبية شراء 65 طائرة بوينغ 777-9 و8 طائرات من طراز A350-900.

أما فلاي دبي فقد رفعت التزاماتها إلى 37 مليار دولار (أكثر من نحو 135 مليار درهم) لطلبيات شملت 225 طائرة.