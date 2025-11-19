الرئيس الكوري يختتم زيارته إلى الدولة

غادر رئيس جمهورية كوريا لي جيه ميونغ اليوم أبوظبي في ختام زيارة دولة قام بها إلى دولة الإمارات.

ورافق الطائرة التي تقل الرئيس سرب من الطائرات العسكرية حيث استأذن قائد السرب لي جيه بمرافقته خلال مغادرته أجواء الدولة.

وكان في وداع لي جيه لدى مغادرته مطار الرئاسة، الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، وسعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة، وعبدالله سيف النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوريا، وعدد من المسؤولين.