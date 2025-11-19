في معرض دبي للطيران.. اتفاقية بين ستراتا وإيرباص لتصنيع جنيحات طائرات” A320”

وقّعت ستراتا للتصنيع، الشركة الوطنية الرائدة والمتخصصة في صناعة أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة والمتقدمة، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، اتفاقية مع إيرباص، الشركة الرائدة عالمياً في صناعة الطيران، تقوم ستراتا بموجبها بتصنيع جنيحات طائرات إيرباص A320 ذات الممر الواحد، بما يشمل جميع سلاسل إنتاج هذه الطائرة من مختلف الطرازات.

ويُشكل العقد الجديد إضافة نوعية وانطلاقة مميزة لشركة ستراتا، حيث تعد جنيحات A320 للطائرات ذات الممر الواحد أول منتج من نوعه تصنعه ستراتا على مستوى هذه الطرازات.

تم توقيع الاتفاقية ضمن معرض دبي للطيران بنسخته التاسعة عشرة، والذي تتواصل فعالياته خلال الفترة من 17 حتى 21 نوفمبر الجاري 2025م في دبي ورلد سنترال، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة الدكتور بخيت الكثيري، والمدير التنفيذي لوحدة المجمعات الاستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة والعضو المنتدب لشركة ستراتا للتصنيع إسماعيل علي عبدالله، ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون الدولية في إيرباص وتر فان ويرش.

وقّع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة ستراتا للتصنيع سارة عبدالله المعمري، ونائب الرئيس لشؤون مشتريات أجنحة هياكل الطائرات من إيرباص نيكولا كومبس.

وبحسب الاتفاقية، ستتمكن ستراتا ضمن خط التصنيع الجديد من تلبية ما معدله 50% من الطلب وفقاً لمتطلبات إيرباص، حيث يبلغ عرض إيرباص الكلي المستقبلي أكثر من 7000 طائرة، ومن المتوقع أن تستحوذ ستراتا على خطوط إنتاج لتصنيع نصف هذه الجنيحات.

وسيتم تصنيع جنيحات طائرات A320 ذات الممر الواحد في منشأة ستراتا في مدينة العين. ضمن خط إنتاج تبلغ نسبة التوطين فيه 50% من الكوادر الإماراتية من المهندسين والمشرفين والفنيين العاملين ضمن خط الإنتاج الجديد.

وبهذه المناسبة، قال إسماعيل علي عبدالله: "تستمر مسيرة تميز ستراتا مع إيرباص بشراكة استراتيجية متراكمة الإنجازات، مضى عليها نحو 17 عاماً ولا تزال في أوج عطائها، مُكلّلة بالابتكار والالتزام والتفاني، وهو ما تترجمه القدرات الاستثنائية لفريقنا، وجودة منتجاتنا، وحرصنا المشهود على المساهمة الفاعلة في مسيرة نمو صناعة الطيران عالمياً من خلال علامة "صُنع في الإمارات". وهذه الشراكة تتعزّز اليوم بإنجاز وعقد جديد وخط إنتاج فريد لتصنيع جنيحات طائرات A320 ذات الممر الواحد، وهو الأول من نوعه في ستراتا لهذه الطرازات من الطائرات.

وأضاف: "ستراتا بالتزامها، وجودة أدائها التصنيعي الذي يشهد له العالم، أصبحت مورّداً عالمياً موثوقاً ومن المستوى الأول لكبرى شركات صناعة الطيران، وذلك يمنحها الثقة لتزيد من رصيد إنتاجها وتُوسّع محفظة إنجازاتها". وتابع: "كل ما تحققه ستراتا اليوم هو بمثابة شهادة ثقة عالمية تُوثّق حجم تأثير دولة الإمارات في عالم التصنيع المتقدم وفي صناعة الطيران عالمياً".

من جانبه، صرح ووتر فان ويرش: "طوال شراكتنا الممتدة لما يقارب العقدين، أظهرت ستراتا ومبادلة كل الثقة والتميز، وهو ما يجعلهما بالنسبة لنا في إيرباص، الخيار الأمثل لتصنيع هذه الحزمة الجديدة والمهمة من الأعمال، والتي نعلن عنها اليوم في إطار اتفاقية شراكة تختص بتصنيع جنيحات طائرات A320، وهذه الثقة تترجمها القدرات المتقدمة التي تمتلكها ستراتا". وأضاف: "تشكل اتفاقية الشراكة هذه محطة أساسية وداعمة لزيادة إنتاج أجزاء هياكل الطائرات من ستراتا لإيرباص. ونحن فخورون بتعزيز هذه العلاقة طويلة الأمد، وتعزيز الدور الحيوي والمؤثر لدولة الإمارات العربية المتحدة في حضورنا الصناعي العالمي".

يذكر أن الشراكة بين ستراتا وإيرباص بدأت منذ عقد الإنتاج الأول الذي تم توقيعه في العام 2008، ثم في 2010 تم تسليم القطعة الأولى وهي الأسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرة إيرباص A330، واستمرت هذه الشراكة تحت مظلة الثقة المتزايدة بقدرات ستراتا وإمكانياتها في إطار نجاحات مستمرة بفعل التميّز التشغيلي والتميز في التصنيع، ومن المتوقع أن تتوسع هذه الشراكة بشكل أكبر مع حزم العمل الخاصة بطائرة A400M في حال اختيار دولة الإمارات لهذا الطراز.

وتلتزم ستراتا برعاية وتدريب وتمكين المواهب والخبرات والكفاءات الإماراتية، وتعزيز الفائدة ونقل المعرفة من خلال الاستثمار في تدريب المهندسين والفنيين لديها، وتشجيع وتطوير موظفيها لتحقيق أعلى معايير التميز في صناعة الطيران، وتحقيق الاستفادة المُثلى من شراكتها مع إيرباص التي تعد مثالاً ريادياً للابتكار والتكنولوجيا في قطاع الطيران.

وتعتبر شركة ستراتا، التي يقع مقرها في مدينة العين، بمثابة منارة لتطلعات دولة الإمارات في مجال صناعة الطيران. بما تتمتع به من مرافق تصنيع حديثة، وبالتزامها الدائم بالبحث والتطوير، وبموقعها الاستراتيجي، حيث توفر ستراتا لشركة إيرباص موطئ قدم ومكانة مؤثرة في منطقة تشهد نمواً متسارعاً في قطاع صناعة الطيران.