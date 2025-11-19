336 مليار درهم صفقات معرض دبي للطيران خلال يومين

بلغت القيمة التقديرية للصفقات المعلنة، خلال فعاليات اليومين الأول والثاني من الدورة الـ19 لمعرض دبي للطيران 2025، النسخة الأكبر في تاريخه، أكثر من 336 مليار درهم، شملت شراء 335 طائرة.

وشهد المعرض في يومه الثاني الإعلان عن مزيد من الصفقات التجارية والعسكرية، التي زادت قيمتها الإجمالية على أكثر من 183 مليار درهم، مقابل نحو 153 مليار درهم في اليوم الأول.

وبلغ إجمالي عدد الطائرات ضمن الصفقات التجارية المعلنة خلال اليوم الثاني 243 طائرة من مختلف الطرز، منها 150 طائرة «إيرباص»، طلبية «فلاي دبي»، و32 طائرة «إيرباص» لـ«الاتحاد للطيران»، و40 طائرة «إيرباص» لـ«طيران أوروبا» إضافة إلى 15 طائرة «بوينغ» من طراز «دريملاينر787» لمصلحة «طيران الخليج»، وست طائرات «إيرباص» للخطوط الجوية الإثيوبية، وارتفع بذلك إجمالي عدد الطائرات ضمن طلبيات اليومين الأول والثاني إلى 335 طائرة، إذ وصل عدد الطائرات في اليوم الأول إلى 92 طائرة.

بدورها، بلغت قيمة الصفقات المبرمة لمصلحة وزارة الدفاع الإماراتية، خلال اليوم الثاني من معرض دبي للطيران، أكثر من 6.2 مليارات درهم، ليصل بذلك إجمالي الصفقات المبرمة لليومين الأول والثاني إلى أكثر من 10 مليارات درهم.

ووقّعت «فلاي دبي» مذكرة تفاهم مع «إيرباص» لشراء 150 طائرة مؤكدة من طراز «A321neo»، بقيمة 24 مليار دولار مع خيارات لـ100 طائرة.

كما أعلنت «الاتحاد للطيران» عن توسعة كبيرة في أسطولها من الطائرات عريضة البدن مع إضافة 32 طائرة «إيرباص» جديدة، ما يُسرّع نمو الشركة ويُعزز مكانتها كواحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم.

كما أعلنت شركة «بوينغ» عن إتمام صفقة مع «طيران الخليج» بطلبية لشراء 15 طائرة «بوينغ» من طراز «787 دريملاينر»، مع خيار لشراء ثلاث طائرات إضافية، ضمن إطار مساعي الناقلة لتعزيز شبكة وجهاتها العالمية.

وكشفت الخطوط الجوية الإثيوبية عن تعزيز مكانتها كأكبر مشغل لطائرات «A350» في إفريقيا، بطلب شراء ست طائرات (A350-900) إضافية بقيمة تقديرية تبلغ 1.86 مليار دولار.

من جهتها، وقّعت شركة الطيران الإسبانية «طيران أوروبا» مذكرة تفاهم مع شركة «إيرباص» لشراء ما يصل إلى 40 طائرة من طراز (A350-900)، في صفقة تبلغ قيمتها التقديرية نحو 12.4 مليار دولار (أكثر من 45 مليار درهم).

وكانت «طيران الإمارات» تصدرت صفقات اليوم الأول من المعرض مع توقيعها طلبية لـ65 طائرة إضافية من طراز (بوينغ 777 X) بقيمة 38 مليار دولار.