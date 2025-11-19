5.5 ملايين طن استهلاك أسواق الإمارات من حديد التسليح في 2025

أفاد الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة «إمستيل» لإنتاج الحديد، مايكل ريون، بأن «حجم استهلاك الأسواق الإماراتية من حديد التسليح، منذ بداية العام الجاري، بلغ 5.5 ملايين طن، بحسب تقديرات دراسات سوقية».

وأشار في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» - على هامش مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب 2025، الذي عقدت أعماله في دبي على مدار ثلاثة أيام، ويختتم فعالياته اليوم - إلى أن «حجم الاستهلاك والطلب على حديد التسليح في أسواق الإمارات ارتفع بمعدلات فائقة، مسجلاً نمواً وصل إلى 40% مقارنة بالعام الماضي، فيما كان حجم الاستهلاك في الدولة يقدر بنحو 2.5 مليون طن خلال فترة جائحة كورونا».

وأضاف أن «قيمة سوق حديد التسليح في الإمارات تصل إلى أربعة مليارات دولار منذ بداية العام الجاري، وفقاً لتقديرات المؤشرات السوقية»، لافتاً إلى أن «النمو الكبير في المشاريع العقارية التي تشهدها الأسواق المحلية، إضافة إلى مشاريع تطوير البنية التحتية المستمرة وإنشاء المشاريع التجارية والصناعية الكبرى، عزز بشكل كبير من نمو الطلب بمعدلات كبيرة على منتجات حديد التسليح، وبشكل وجه الكميات الكبرى من الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية».

وأوضح أن «عام 2025 يعد من ضمن الأعلى طلباً في تاريخ الطلب والاستهلاك لحديد التسليح في الأسواق الإماراتية».

وقال إن «حجم التصدير لمنتجات الحديد بشكل عام شاملاً حديد التسليح أو غيرها من المنتجات يستحوذ حالياً على نسبة تصل إلى 20% من حجم الإنتاج، فيما يوجه نسبة 80% من الإنتاج للسوق المحلية، في ظل الطلب المتزايد على المنتجات بدعم المشاريع العقارية الجديدة التي يتم طرحها في الأسواق».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «دياساب»، جاكيم هالمبيرغ، إن «المشاريع العقارية الكبرى في أسواق الإمارات قادت الطلب في منطقة الشرق الأوسط على منتجات حديد التسليح، وذلك مع تسجيلها معدلات نمو فائقة في الطلب على تلك المنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلية».

وأشار إلى أن «تقديرات نمو الطلب في الأسواق الإماراتية على منتجات حديد التسليح تقدر بنحو 30 و40% خلال العام الجاري، ومن المقرر أن يشهد استمراراً بمعدلات متباينة خلال العامين المقبلين».