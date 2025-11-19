«غرفة دبي» تمنح علامة الاستدامة لـ 56 شركة

منحت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، خلال فعالية نظمتها أخيراً، علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) لـ56 شركة، تقديراً لالتزامها تبنّي ممارسات الأعمال المسؤولة، ودعم مسيرة الاستدامة المؤسسية.

وتهدف علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة إلى تحفيز مجتمع الأعمال على تبني وتطوير الممارسات ذات الأثر الإيجابي في المجتمع والبيئة، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وذلك من خلال تقدير الجهود التي تبذلها الشركات لدعم الاستدامة.

وقالت نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، مها القرقاوي: «تعكس علامة غرفة تجارة دبي لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة التزامنا الراسخ بدعم تبني المؤسسات لنماذج أعمال أكثر استدامة وشمولية وتنافسية، حيث تشكل إطاراً استراتيجياً يسهم في تحفيز الشركات على تبنّي ممارسات مؤسسية مسؤولة، تعزز الشفافية وترسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، ضمن عملياتها التشغيلية، بما يسهم في تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال في دبي إقليمياً وعالمياً».

وتم تطوير علامة غرفة تجارة دبي لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة من قبل مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي، وذلك بهدف مساعدة الشركات والمؤسسات على تقييم جاهزيتها، ومستوى نضوج تبنيها هذه المعايير، إضافة إلى تقدير جهودها المبذولة في هذا المجال بما يعزز النمو المستدام.

ويمكن لجميع الشركات التي مضى على تأسيسها عامان على الأقل، بغض النظر عن حجمها، التقدم للحصول على العلامة التي توفّر لحامليها العديد من المزايا، بما يشمل ضمان التوافق مع أفضل الممارسات، وتعزيز مكانة وسمعة علامتها التجارية، وخلق قيمة مضافة تسهم في استقطاب المستثمرين المحتملين.

وتتمكن المؤسسات من خلال العلامة من تعزيز التبني الذاتي لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة بالمقارنة مع المعايير المتبعة من قبل نظرائها في مجتمع الأعمال الإقليمي والعالمي.