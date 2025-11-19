1655 شركة ألمانية جديدة تدخل السوق الإماراتية منذ بداية 2025

قال وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، إن الأسواق الإماراتية شهدت دخول أكثر من 1655 شركة ألمانية جديدة، منذ بداية يناير حتى مطلع نوفمبر 2025، محققةً نمواً بنسبة 20.3%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما استقطبت 627 علامة تجارية ألمانية جديدة، الأمر الذي يعكس النمو المتواصل للأنشطة الاقتصادية لمجتمع الأعمال الألماني في الدولة.

جاء ذلك خلال لقاء بن طوق، وزيرة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية، كاترينا رايشه، في مدينة إكسبو دبي، بهدف بحث تنمية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وألمانيا، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في مجالات الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والزراعة والغذاء والنقل والتكنولوجيا خلال المرحلة المقبلة، ما يدعم استدامة وتنافسية اقتصاد البلدين.

وأكد بن طوق أن دولة الإمارات وألمانيا تجمعهما علاقات اقتصادية قوية ومتنامية، تشمل مختلف القطاعات الحيوية للبلدين، وتُجسد نموذجاً متطوراً للشراكة الاقتصادية.

وأضاف: «يشكل هذا اللقاء فرصة مهمة لتوسيع آفاق الشراكة بين دولة الإمارات والجمهورية الألمانية، ودفعها إلى مستويات أعلى من التنسيق، عبر تمكين مجتمعي الأعمال من الوصول إلى فرص جديدة، وتطوير قنوات لتبادل التجارب والخبرات، خصوصاً أن البلدين يمتلكان رؤى تنموية مشتركة ومقومات اقتصادية وسياحية متكاملة تدعم الشراكة على المستويين الحكومي والخاص، وتعزز آفاق نمو الشركات وتدفق الاستثمارات المتبادلة».

وناقش الجانبان الإماراتي والألماني آليات تعزيز التعاون وتسهيل وصول الشركات الإماراتية والألمانية إلى الفرص الواعدة في المجالات ذات الأولوية في أسواق البلدين، وتطرق الطرفان إلى أهمية السياحة كمحور للتعاون والشراكة خلال المرحلة المقبلة، وبحثا سبل تعزيز حركة السفر بين البلدين، وتوسيع البرامج السياحية المشتركة، لاسيما أن دولة الإمارات استقبلت نحو 165 ألف سائح ألماني خلال عام 2024.