مكتوم بن محمد يشهد إطلاق أكبر سوق للسيارات في العالم

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإنشاء وتطوير سوق دبي للسيارات، ليكون الأكبر والأفضل من نوعه في العالم، شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إطلاق مشروع تطوير سوق دبي للسيارات، على مساحة 22 مليون قدم مربعة.

كما شهد سموه الكشف عن الهوية البصرية لسوق دبي للسيارات، الذي تطوره موانئ دبي العالمية اعتماداً على ما تتمتع به من خبرة لوجستية كبيرة، وقدرة على الوصول والربط بين أرجاء العالم كافة.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل دبي ترسيخ مكانتها كأحد أبرز المراكز الاقتصادية والتجارية في العالم. مشروع سوق دبي للسيارات يعكس هذه الرؤية الطموحة، ويشكّل إضافة نوعية تُعزز موقع دبي بين أهم مدن العالم وأكثرها نمواً في مجال تجارة السيارات، مستندة إلى بنية تحتية متقدمة، وشبكة لوجستية عالمية تُديرها موانئ دبي العالمية وتمتد عبر القارات».

وأضاف سموه: «يُمثّل مشروع سوق دبي للسيارات وجهة متكاملة الخدمات، ومركزاً عالمياً يجمع المهتمين بعالم السيارات والمستثمرين تحت سقف واحد، من خلال مرافقه الحيوية وقدرته على استضافة كبريات الفعاليات والمؤتمرات المتخصصة، إلى جانب دعم الصناعات الخفيفة المرتبطة بتجارة وتجميع المركبات، كما سيسهم السوق في جذب استثمارات جديدة تحفز النمو الاقتصادي وتدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم».

واستمع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح حول مشروع سوق دبي للسيارات وأهدافه، ومراحل تنفيذه، حيث يضم المشروع أكثر من 1500 صالة عرض، إضافة إلى مناطق لمجمعات ورش العمل، ومستودعات ومواقف سيارات متعددة الطوابق، إلى جانب مركز مؤتمرات وفندق ودار مزادات، ومساحات مخصصة للمطاعم والمقاهي ومتاجر التجزئة، كما صُمم السوق لاستيعاب ما يصل إلى 800 ألف مركبة سنوياً، ما يجعله من أكبر مراكز تجارة السيارات وأكثرها تقدماً في العالم.

وقال سموه في تدوينة على «إكس»، أمس: «نطلق اليوم مشروع سوق دبي للسيارات، أكبر سوق للسيارات في العالم بمساحة 22 مليون قدم مربعة. أكثر من 1500 صالة عرض، ومرافق متكاملة بطاقة استيعابية تصل إلى 800 ألف مركبة سنوياً، ومنصة تجمع المستثمرين والشركات والأفراد ومحبي السيارات في مكان واحد، وتدعم تجارة السيارات الكهربائية والهجينة والتقليدية، وتربط دبي بجميع أسواق العالم عبر شبكة موانئ دبي العالمية».

وأضاف سموه: «سوق دبي للسيارات سيعزز حركة التجارة، ويجذب استثمارات نوعية، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول 2033، لتظل دبي في صدارة المدن الاقتصادية عالمياً».

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، سلطان أحمد بن سليم: «يمثل سوق دبي للسيارات إنجازاً مهماً ضمن رسالتنا لتعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة للتجارة العالمية. سيستفيد مشروع السوق الجديد من الشبكة العالمية الواسعة التي تديرها مجموعة موانئ دبي العالمية، إضافة إلى خبراتنا في سلاسل توريد السيارات، والإمكانات العالمية التي يوفرها ميناء جبل علي في مجال البضائع المدحرجة (Ro-Ro)، وهو ما يُسهم في تعزيز التجارة في المنطقة ويدعم استمرارية النمو الاقتصادي في دبي. كما يُشكّل تطوير هذا المشروع الجديد بداية لفصل جديد في قطاع السيارات في المنطقة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي المدير العام لـ«دي بي ورلد» - دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالله بن دميثان: «سيمثل سوق دبي للسيارات وجهة شاملة لكل الاحتياجات المرتبطة بالسيارات. هدفنا هو تأسيس منظومة متكاملة تمتاز ببنية تحتية عالمية وتُقدّم مجموعة واسعة من الخدمات التي ترسم معايير جديدة للقطاع. ولتحقيق ذلك، فإننا نتعاون بشكل وثيق مع مجتمع الأعمال والعديد من الأطراف المعنية، لتصميم مرافق متطورة تلبي الاحتياجات المتنوعة والمتغيرة للقطاع».

ويضم سوق دبي للسيارات مرافق متكاملة تشمل مساحات للعرض، ومناطق مخصصة لاستضافة كبريات الفعاليات والمؤتمرات المرتبطة بالسيارات، ما سيجعله الوجهة الأبرز للمهتمين بصناعة السيارات، والشركات العاملة في هذا القطاع على مستوى العالم.

ومن خلال تيسير ودعم تجارة السيارات الكهربائية والهجينة والتقليدية، سواء الجديدة أو المستعملة، سيُسهم سوق دبي للسيارات في ربط أبرز الدول المصدرة مع الأسواق في إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، ما يرسخ مكانة دبي الرائدة في قطاع السيارات العالمي.

وسيُقدّم السوق الجديد أفضل الخدمات والتسهيلات التي تلبي احتياجات المستثمرين والتجار، كما يضم العديد من المرافق الحيوية كالتفتيش الجمركي، وسكن الموظفين، ومرافق الترفيه وغيرها، ما يجعله متكاملاً من حيث البنية التحتية والمرافق والخدمات.

وتشير التوقعات إلى أن حجم مبيعات وإعادة تصدير السيارات في دولة الإمارات سينمو بمقدار الضعف تقريباً بحلول عام 2030، وسيلعب سوق دبي للسيارات دوراً محورياً في دعم تحقيق هذا النمو. وبالاستفادة من شبكة موانئ دبي العالمية الواسعة التي تضم 77 ميناء، و15 مركزاً لنقل وشحن السيارات - وتُدير حالياً ما نسبته 10% من تجارة السيارات في العالم - فإنه من المتوقع أن يضاعف السوق الموسّع مبيعاته الحالية البالغة 6.8 مليارات درهم، في الوقت الذي تتمتع فيه دبي بمكانة مرموقة، باعتبارها المركز الرائد لتجارة السيارات وأكبر سوق للسيارات المستعملة في منطقة الخليج.

مكتوم بن محمد:

