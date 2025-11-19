روبوتات للتنظيف في «مطارات دبي»

كشفت «مطارات دبي» أنها تقوم وشركة «فارنك»، المتخصصة في إدارة المرافق الذكية والمستدامة، في إطار شراكة إدارة المرافق لخمس سنوات، بنشر أكثر من 30 روبوت تنظيف في خمسة مواقع رئيسة بالمطار: المبنى (1)، والمبنى (2)، و«الكونكورس D»، وقرية دبي للشحن، ومطار آل مكتوم الدولي، وقال نائب الرئيس الأول لعمليات مباني المسافرين في «مطارات دبي»، عيسى الشامسي: «تساعدنا روبوتات التنظيف على تقديم مستوى خدمة متسق في جميع أنحاء المطار مع استخدام الموارد بكفاءة أكبر، وهذا جزء من جهودنا في تبني التكنولوجيا لتحسين تجربة الضيوف، وبيئة عمل فِرَقنا بما يتماشى مع استراتيجية مطارات دبي الذكية وأهداف الاستدامة».