سلطة موانئ دبي تُطلق نظاماً ذكياً لإصدار التصاريح

أعلنت سلطة موانئ دبي بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أمس، إطلاق أول نظام ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات الروبوتية (RPA)، في إصدار الموافقات الخاصة بالعمليات التشغيلية، وتصاريح العمل الآمن المتعلقة بسلطة موانئ دبي، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز كفاءة المنظومة الحكومية، وتحقيق التحول نحو إدارة رقمية مستدامة للعمليات التشغيلية، بما يدعم استراتيجية المؤسسة في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتحوّل الرقمي الكامل للخدمات،

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ناصر النيادي: «إن هذا المشروع يأتي انسجاماً مع الاستراتيجية الشاملة للذكاء الاصطناعي لدى المؤسسة الهادفة إلى تحويل الخدمات إلى عمليات ذاتية الإدارة، وتقديم تجربة أكثر سلاسة للمتعاملين، بما يُعزّز سلامة وكفاءة العمليات في موانئ دبي، حيث يغطي النظام الذكي التلقائي الحالات المطابقة بالكامل للمعايير الفنية ومعايير السلامة، ويشمل فئات محددة من الموافقات، مثل قبول البضائع الخطرة في الميناء، وعمليات تزوّد السفن بالوقود، وتصريف نفايات السفن إلى مرافق الاستقبال، إضافة إلى تصاريح العمل الآمن في الموانئ ومرافق إصلاح السفن»، وأضاف النيادي: «بمعدل 44 ألف معاملة سنوياً، يتيح النظام الجديد إصدار الطلبات المؤهلة فوراً بعد إتمام التحقق الآلي من البيانات والمتطلبات، بينما تُحوَّل الحالات الاستثنائية تلقائياً إلى المراجعة البشرية، لضمان أعلى مستويات الحوكمة والامتثال، لذلك تأتي الحلول الذكية الجديدة استجابة لتوجهات حكومة دبي في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تُقدّم أيضاً نموذجاً تنظيمياً يُعزّز معايير السلامة، ويرفع كفاءة الخدمات دون المساس بالضوابط المعتمدة».