إطلاق المرحلة التالية من تحديث أسطول «طيران الإمارات»

في خطوة جديدة ضمن خطتها لتحديث أسطولها، وتعزيز ريادتها العالمية في تجربة السفر الجوي، أعلنت «طيران الإمارات» عن المرحلة التالية من برنامجها لتحديث أسطول طائراتها، وستشمل 60 طائرة من طراز «إيرباص A380»، و51 طائرة من طراز «بوينغ 777»، حيث ستبدأ الناقلة، اعتباراً من أغسطس 2026، في إدخال مجموعة منتجات على متن الطائرات، إلى جانب نظام ترفيه جوي متطور من الجيل التالي، واتصال فائق السرعة بالإنترنت عبر تقنية «ستارلينك».

وتعاون «مركز طيران الإمارات الهندسي» مع شركائه: «إيرباص»، و«سافران»، و«ريكارو»، و«باناسونيك»، و«ستارلينك» و«UUDS»، لتقديم أحدث تصاميم المقاعد، وصالون جوي جديد على متن 60 من طائراتها «إيرباص A380»، بالتزامن مع اعتماد نظام الترفيه الجوي المتقدم «أستروفا» من «باناسونيك»، لتوفير تجربة متكاملة ومتميّزة للركاب على متن 111 طائرة من المقرر تحديثها خلال المرحلة المقبلة من البرنامج.

وقال رئيس «طيران الإمارات»، السير تيم كلارك: «يُجسّد برنامج (طيران الإمارات) لتحديث أسطول طائراتها، رؤيتنا الطموحة في الارتقاء المستمر بمعايير الخدمة والراحة عبر جميع عملياتنا، ومن خلال شراكاتنا الاستراتيجية مع أبرز المصنعين العالميين، نُعيد تعريف مفهوم تجربة السفر على نطاق واسع، لنوفّر لعملائنا تجربة متسقة تجمع بين الابتكار والتصميم الرفيع والتقنيات المتقدمة»، وأضاف: «يُمثّل هذا البرنامج امتداداً لاستثمارنا المتواصل في تطوير تجربة السفر الجوي المستقبلية، وضمان جاهزية أسطولنا لتلبية تطلعات المسافرين حول العالم، فعملاؤنا يتوقعون منا التميّز في كل رحلة، وهذا الالتزام يُترجم اليوم إلى واقع ملموس يُرسّخ مكانة (طيران الإمارات) معياراً عالمياً في الابتكار والتميّز التشغيلي لسنوات مقبلة».

وستشهد درجة الأعمال على طائرات «إيرباص A380» و«بوينغ 777» ترقية شاملة بتصميم مستوحى من مقاعد «S Lounge» الجلدية الفاخرة من «سافران»، والمستخدمة بالفعل على أسطول طائرات «إيرباص A350» التابع للناقلة، وتوفر المقاعد الجديدة مساحة أكثر خصوصية مع شحن لاسلكي مدمج في الطاولة الجانبية، وإضاءة قابلة للتخصيص، كما سيستمتع العملاء بتجربة ترفيه بدقة 4K عبر نظام «ice»، إضافة إلى وحدات تخزين أنيقة و«ميني بار» ومنافذ شحن متعددة، تشمل «USB-C» وخيارات شحن لاسلكي، أما الدرجة السياحية الممتازة، فستُزوّد بمقاعد متطورة مزوّدة بنظام إمالة ميكانيكي، وتواصل المقاعد الجلدية الرحبة تقديم أقصى درجات الراحة، بفضل مساند الأرجل والأقدام المدمجة، ودعامة الرأس القابلة للتعديل، إلى جانب منافذ الشحن، وطاولة جانبية صغيرة، وشاشة ترفيه بحجم 13.3 بوصة.

كما سيحظى عملاء الدرجة السياحية بمقاعد جديدة خفيفة الوزن من طراز Safran Z400 المصممة خصيصاً للرحلات الطويلة، مع مسند رأس قابل للتعديل في ثماني وضعيات، لتوفير دعم مثالي للرأس والعنق، إلى جانب تفاصيل تقنية مريحة تُعزّز تجربة السفر.