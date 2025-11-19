«فلاي دبي» توقّع اتفاقية تاريخية لشراء 150 طائرة «إيرباص 321 نيو»

شهد اليوم الثاني من «معرض دبي للطيران 2025» توقيع شركة «فلاي دبي» مذكرة تفاهم مع شركة «إيرباص»، لشراء 150 طائرة من طراز «A321neo»، ما يجعلها عميلاً جديداً لطائرات «إيرباص».

ووقّع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لشركة «فلاي دبي»، مذكرة التفاهم مع الرئيس التنفيذي للطائرات التجارية في «إيرباص»، كريستيان شيرير، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث.

اتفاقية تاريخية

وقال سموه: «يسرنا أن نعلن عن اتفاقية تاريخية لشراء 150 طائرة من طراز (إيرباص 321 نيو)، التي تمثل معلماً مهماً آخر في رحلة (فلاي دبي)، هذه الاتفاقية الجديدة لا تقتصر على إضافة طائرات فحسب، بل تدعم رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتتماشى أيضاً مع (أجندة دبي الاقتصادية D33)».

وتابع سموه: «هذه الإضافة الاستراتيجية تعمل على تنويع أسطولنا من الطائرات ذات الممر الواحد، وتعزز من خططنا التوسعية طويلة المدى، سيمكّن هذا (فلاي دبي) من لعب دور رئيس في نجاح خطط توسعة مطار آل مكتوم، وهو مطار يتوقع أن يكون الأكبر في العالم».

وأضاف سموه: «ستدعم طائرات (إيرباص 321 نيو) المرحلة التالية من تطوير شبكتنا، وتمكننا من تلبية الطلب المتزايد في أسواقنا، في وقت نتطلع فيه إلى بناء شراكة قوية ودائمة بين (فلاي دبي) و(إيرباص)».

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لشركة «فلاي دبي»، أن إضافة الجيل الأحدث من طائرات «إيرباص 321 نيو» ستدعم استراتيجية «فلاي دبي» لتوسيع شبكتها، ما يتيح للمتعاملين الوصول إلى وجهات جديدة بكفاءة وراحة أكبر.

شركة طموحة

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للطائرات التجارية في «إيرباص»، كريستيان شيرير: «نرحب بـ(فلاي دبي)، إحدى أكثر شركات الطيران طموحاً وأسرعها نمواً في منطقة الشرق الأوسط، كعميل جديد لطائرات (إيرباص). إن قرار الاستثمار في طائرة (إيرباص 321 نيو)، وإدخالها إلى أسطولها، هو تأكيد قوي على القيمة التي تقدمها هذه الطائرات من حيث المدى والكفاءة وراحة المسافرين. نتطلع إلى دعم (فلاي دبي) في سعيها المتواصل لتوسيع شبكتها وعملياتها مع طائراتنا».

يشار إلى أنه انطلاقاً من مقرها في دبي، تضم شبكة «فلاي دبي» أكثر من 135 وجهة في 57 دولة، ما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للطيران.

بدورها، تعد طائرات «إيرباص 321 نيو» جزءاً من عائلة «إيرباص 320»، وتضم أحدث التقنيات، بما في ذلك محركات الجيل الجديد، وتقنية ​ «شاركليت»، ومعززات كفاءة المقصورة، والتي توفر مجتمعةً أكثر من 20% من توفير الوقود وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنةً بالجيل السابق من طائرات الممر الواحد.