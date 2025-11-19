«الاتحاد للطيران» تضم 32 طائرة إيرباص «عريضة البدن» إلى أسطولها

أعلنت «الاتحاد للطيران»، أمس، توسعة كبيرة في أسطولها من الطائرات «عريضة البدن»، مع إضافة 32 طائرة «إيرباص» جديدة.

وتشمل الاتفاقية مجموعة من طائرات «A350-1000»، وطائرات الشحن «A350F»، وطائرات «A330-900»، في إطار طلبات شراء مباشرة واتفاقات استئجار، على أن تبدأ عمليات التسليم الأولى في عام 2027، وهي من بين أولى فترات توافر الطائرات عريضة البدن في السوق العالمية.

وذكرت الشركة أن هذا الالتزام الجديد يأتي في أعقاب اتفاقيتها، في وقت سابق من العام الجاري، لشراء 28 طائرة «بوينغ» إضافية «عريضة البدن»، ليصل إجمالي الطلبات الجديدة للشركة من الطائرات العريضة البدن لعام 2025 إلى 60 طائرة من «إيرباص» و«بوينغ».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للطيران»، أنطونوالدو نيفيس: «يُظهر تأمين 32 طائرة إضافية عريضة البدن - مع بدء الاستلام في عام 2027 - قدرة (الاتحاد للطيران) على التحرك بسرعة، وتأمين مواعيد التسليم السريعة النادرة، والتغلب على قيود الطاقة الاستيعابية العالمية، وتضمن هذه الالتزامات قدرتنا على مواصلة مسار نمونا، وتقديم المزيد من التجارب المتميّزة، واستقطاب المزيد من الزوّار إلى أبوظبي».

في السياق نفسه، أعلنت شركة «بوينغ»، أمس، إتمام صفقة مع شركة «طيران الخليج» الوطنية البحرينية، لشراء 15 طائرة «بوينغ» من طراز «787 دريملاينر»، مع خيار لشراء ثلاث طائرات إضافية ضمن إطار مساعي الناقلة لتعزيز شبكة وجهاتها العالمية.

وتضيف صفقة الشراء الجديدة ثلاث طائرات «بوينغ 787» إلى التزام الناقلة في يوليو 2025، لترفع بذلك إجمالي عدد طلبات «طيران الخليج» إلى 17 طائرة عريضة البدن ومتعددة الاستخدامات.

وتم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات معرض دبي للطيران من قبل الرئيس التنفيذي لـ«طيران الخليج»، مارتن غاوس، ونائب الرئيس الأول للمبيعات التجارية والتسويق في «بوينغ»، براد مكمولين.