«طيران الإمارات».. أفضل ناقلة جوية في العالم

حصدت «طيران الإمارات» لقب «أفضل ناقلة جوية في العالم» للعام الثامن على التوالي، وذلك خلال حفل توزيع جوائز «ألترا 2025» الذي أقيم في دبي، أخيراً، وجاء التتويج بناءً على تصويت شبكة «ألترا ترافيل» العالمية التي تضم أكثر من 1.2 مليون مسافر، كما توجت الناقلة أيضاً بجائزتي «أفضل درجة سياحية ممتازة في العالم» و«جائزة الإنجاز مدى الحياة في خدمة قطاع الطيران العالمي» التي مُنحت إلى رئيس «طيران الإمارات»، السير تيم كلارك.

وقال رئيس شركة طيران الإمارات، السير تيم كلارك: «نحن سعداء بهذا التكريم الذي يشكل دافعاً جديداً لمواصلة مسيرة الريادة والتميّز التي رسّخت مكانة (طيران الإمارات) كأفضل ناقلة جوية في العالم، ونوجّه شكرنا لجميع المسافرين الذين منحونا أصواتهم وثقتهم لنا عاماً بعد عام».

وتوجت «طيران الإمارات» بهذا اللقب بفضل تجربة المتعاملين الاستثنائية التي تقدمها وشبكتها العالمية التي تغطي أكثر من 150 وجهة حول العالم، إضافة إلى أسطولها من طائرات «إيرباص A380 وA350»، و«بوينغ 777» التي تجمع بين الراحة والاعتمادية والاتصال السلس.