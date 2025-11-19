مشروع توسعة «آل مكتوم الدولي» يتلقى تمويلاً بـ 3.5 مليارات دولار

شهد «معرض دبي للطيران 2025» إعلاناً استراتيجياً يؤكد الدور المحوري الذي تؤديه دبي في تشكيل خريطة قطاع الطيران العالمي، حيث تم الإعلان، أمس، عن تلقّي مشروع التوسعة الطموح لمطار آل مكتوم الدولي - دبي وورلد سنترال (DWC)، تمويلاً بقيمة 3.5 مليارات دولار، وذلك عبر خطاب «إبداء الاهتمام» الذي أصدرته وكالة ائتمان الصادرات البريطانية (UKEF) ضمن خطة التوسعة العملاقة للمطار، والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى 35 مليار دولار.

ثقة عالمية

ويأتي هذا الدعم لضمان إسهام الشركات والمؤسسات البريطانية بخبراتها في هذا المشروع التنموي، الذي يهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كأكبر مركز طيران على مستوى العالم، فيما جرت مراسم الإعلان الرسمي في جناح «دبي الجنوب» بالمعرض، حيث سلّم وزير التجارة البريطاني، السير كريس براينت، الوثيقة إلى الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ومشاريع دبي لهندسة الطيران، المهندس خليفة الزفين، والرئيس التنفيذي لـ«مطارات دبي»، بول غريفيث.

ويُعدّ هذا التطور أول تعبير من نوعه عن اهتمام دولي بمشروع مطار آل مكتوم الدولي العملاق، ويشير إلى ثقة عالمية راسخة باستراتيجية دبي للطيران طويلة الأمد ورؤيتها الاقتصادية، كما يعكس التفاعل الدولي المتزايد حول أحد أهم مشروعات البنية التحتية للمطارات في هذا الجيل.

وقال وزير التجارة البريطاني، السير كريس براينت: «هذا التمويل بقيمة تصل إلى 3.5 مليارات دولار الذي أعلنته وكالة ائتمان الصادرات البريطانية (UKEF)، يُمثّل إنجازاً مهماً يُعزّز الشراكة طويلة الأمد بين المملكة المتحدة ودبي ومشروعاتها الرائدة ذات البنية التحتية عالمية المستوى، وسيُعيد مطار آل مكتوم الدولي تعريف مستقبل الطيران العالمي، ومع هذا الدعم البريطاني، تتاح فرص كبيرة للموردين البريطانيين لاستعراض قدراتهم المتطورة».

دعم دولي

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ومشاريع دبي لهندسة الطيران، المهندس خليفة الزفين: «يجري تنفيذ توسعة مطار آل مكتوم الدولي من خلال برنامج منظم، يدمج الهندسة المتقدمة والتصميم المرن والتخطيط طويل الأجل، وتُمثّل هذه الخطوة دعماً دولياً قيّماً لمشروع قائم على معايير فنية واضحة وإطار عمل منضبط للتنفيذ».

وأضاف: «ينصب تركيزنا على إنشاء البنية التحتية التي ستطلق المرحلة التالية من نمو القطاع في دبي، ما يُعزّز رؤية قيادتنا في جعل دبي عاصمة عالمية للطيران».

في السياق نفسه، قالت المديرة التنفيذية في مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، المهندسة سوزان العناني: «تعكس رسالة (إبداء الاهتمام) حجم الثقة الدولية الكبرى بمشروع التوسعة لمطار آل مكتوم الدولي، القائم على منهج يتميّز بالانضباط والريادة الهندسية في جميع مراحله».

وأضافت: «وبصفتنا المطوّر الرئيس والجهة الهندسية المسؤولة عن هذا المشروع، تواصل مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية التركيز على وضع مواصفات واضحة ودقيقة، وتطبيق منهجية معيارية في البناء، وترسيخ مبادئ الاستدامة، وتوفير بنية تحتية مرنة ستخدم إمارة دبي لعقود قادمة».

من جهته، رحب الرئيس التنفيذي لـ«مطارات دبي»، بول غريفيث، بهذا التطور كإنجاز مهم للمشروع، مشيراً إلى أن «مشروع توسعة مطار آل مكتوم الدولي يُمثّل فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة لإعادة التفكير في كيفية عمل المطار والشكل الذي يجب أن تكون عليه رحلة المسافر المستقبلية».

وأضاف: «يضفي خطاب التعبير هذا مزيداً من الزخم الدولي لمشروع سيُحدِث تحولاً في السعة الاستيعابية، ويربط المجتمعات، ويوفر مستوى جديداً من التجربة لمئات الملايين من المسافرين. إن الرؤية طويلة المدى لمطار آل مكتوم الدولي واضحة، والدعم المُعلن يُعزّز قدرتنا على تحقيق هذه الرؤية».