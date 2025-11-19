بدءاً من 2026.. «فلاي دبي» تتيح إنترنت مجاناً على طائراتها

أعلنت «فلاي دبي»، أمس، خلال «معرض دبي للطيران 2025»، عن توقيعها اتفاقية مع «سبيس إكس» لتقديم خدمات «ستارلينك» على متن أسطولها المتنامي.

وستوفر هذه الخدمة إنترنت عالي السرعة وسريع الاستجابة، قادراً على توفير البث الحي والألعاب الإلكترونية ومكالمات الفيديو وغيرها، كنقلة نوعية تستهدفها الناقلة في تجربة السفر على متن طائرات الشركة، وبموجب هذه الاتفاقية ستصبح «ستارلينك» مزود خدمة الاتصال على متن طائرات أسطول «فلاي دبي» من طراز «بوينغ 737»، بحيث يتم إنجاز الخدمة على 100 طائرة في عام 2026، وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث: «نفخر بتقديم أحدث تقنيات (ستارلينك) لعملائنا، وتُمثل هذه الاتفاقية إنجازاً مهماً في جهودنا المستمرة للارتقاء بتجربة السفر، وتوفير خدمة إنترنت سريعة وموثوقة عبر شبكتنا المتنامية».