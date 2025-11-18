أفاد مختصون بأن دولة الإمارات تواصل تعزيز موقعها مركزاً عالمياً للابتكار والاقتصاد الجديد، من خلال تطوير تشريعات ومبادرات متقدمة تدعم حماية حقوق الملكية الفكرية وتمكّن المبدعين والمخترعين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ابتكارية ناجحة تسهم في نمو الاقتصاد الوطني.

وأكدوا أن دولة الإمارات تتّبع معايير عالمية لحماية الملكية الفكرية بهدف مساعدة الشركات العاملة في الدولة على ممارسة أعمالها في جميع أنحاء العالم.

ويمثل القانون الإماراتي وحماية الملكية الفكرية قائدا أساسيا في دعم الإبداع والابتكار وحماية حقوق المبدعين والمستثمرين، حيث يؤكد على أهمية ضمان الحماية التشريعية للمصنفات الفكرية والحقوق الصناعية.

وقالت عائشة سالم حاوي، المستشار القانوني العام لشركة ميوزيك نيش: "تعد الملكية الفكرية من الركائز القانونية التي تعزز الابتكار وتدعم بيئة الاستثمار في دولة الإمارات فهي تغطي طيفا واسعا من الحقوق، مثل حقوق المؤلف والمصنفات الأدبية والفنية، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والتصاميم الصناعية، إضافة إلى الأسرار التجارية والمعلومات غير المعلنة.

وأعلنت شركة ميوزيك نيشن المتخصصة في مجالي حقوق الجوار والملكية الفكرية للموسيقيين وصنّاع المحتوى في دولة الامارات، عن تعيين المحامية المتخصصة في الملكية الفكرية عائشة سالم حاوي في منصب المستشار القانوني العام للشركة، لتضيف بخبرتها قيمة جديدة إلى فريق القيادة المخضرم في مجالي الموسيقى والأعمال داخل ميوزيك نيشن.

وتتولى حاوي، في منصبها الجديد، القيادة الاستراتيجية للشؤون القانونية والتنظيمية والحوكمة للشركة، إلى جانب دفع جهود التعاون الدولي، بهدف تطوير وتعزيز أول بنية متكاملة لإدارة الحقوق الموسيقية في دولة الإمارات. وستباشر مهامها من أبو ظبي، وتعمل تحت إشراف الرئيس التنفيذي لميوزيك نيشن عامر سمحون. يأتي ذلك ضمن خطة التوسع الاستراتيجية التي يتبعها نموذج أعمال الشركة.

وأضافت حاوي: "تشكل حماية الملكية الفكرية جانبًا مهمًا من النظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد وضعت الدولة قوانين وأنظمة لحماية حقوق المبدعين وأصحاب أشكال الملكية الفكرية المختلفة، مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق النشر والتصاميم الصناعية. كما انضمت الدولة إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بما في ذلك اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومجلس التعاون الخليجي، واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية، واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، واتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية".

وصرح عامر سمحون الرئيس التنفيذي لشركة ميوزيك نيشن قائلاً: "تتمتع عائشة سالم حاوي بخبرة دولية عميقة وشغف حقيقي بالموسيقى. وجودها معنا يعد خطوة محورية لتعزيز الأسس القانونية التي تضمن حماية الحقوق وضمان حصول أصحابها على مستحقاتهم داخل دولة الإمارات وخارجها".