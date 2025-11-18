336 مليار درهم صفقات اليومين الأول والثاني لمعرض دبي للطيران

بلغت القيمة التقديرية للصفقات المعلنة خلال فعاليات اليومين الأول والثاني من الدورة الـ19 لمعرض دبي للطيران 2025، النسخة الأكبر في تاريخه، أكثر من 336 مليار درهم، شملت شراء 335 طائرة.

وشهد معرض دبي للطيران 2025 في يومه الثاني الإعلان عن المزيد من الصفقات التجارية والعسكرية التي زادت قيمتها الإجمالية عن أكثر من 183 مليار درهم، مقابل نحو 153 مليار درهم في اليوم الأول.

وبلغ إجمالي عدد الطائرات ضمن الصفقات التجارية المعلنة خلال اليوم الثاني 243 طائرة من مختلف الطرازات منها 150 طائرة إيرباص طلبية فلاي دبي و32 طائرة إيرباص للاتحاد للطيران و40 طائرة إيرباص لطيران "أوربا" بالإضافة إلى 15 طائرة بوينغ من طراز دريملاينر787 لصالح طيران الخليج و6 طائرات إيرباص للخطوط الجوية الإثيوبية، وارتفع بذلك اجمالي عدد الطائرات ضمن طلبيات اليومين الأول والثاني إلى 335 طائرة، حيث وصل عدد الطائرات في اليوم الأول 92 طائرة.

وبلغت قيمة الصفقات المبرمة لصالح وزارة الدفاع لدولة الإمارات خلال اليوم الثاني من معرض دبي للطيران أكثر من 6.2 مليارات درهم، ليصل بذلك إجمالي الصفقات المبرمة لليومين الأول والثاني إلى أكثر من 10 مليارات درهم.

ووقعت فلاي دبي مذكرة تفاهم مع إيرباص لشراء 150 طائرة مؤكدة من طراز A321neo، بقيمة 24 مليار دولار مع خيارات لـ 100 طائرة.

كما أعلنت "الاتحاد للطيران"، عن توسعة كبيرة في أسطولها من الطائرات عريضة البدن مع إضافة 32 طائرة إيرباص جديدة، مما يُسرّع نمو الشركة ويُعزز مكانتها كواحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم.

كما أعلنت شركة بوينغ، عن إتمام صفقة مع "طيران الخليج"، بطلبية لشراء 15 طائرة بوينج من طراز 787 دريملاينر، مع خيار لشراء ثلاث طائرات إضافية، ضمن إطار مساعي الناقلة لتعزيز شبكة وجهاتها العالمية.

وكشفت الخطوط الجوية الإثيوبية عن تعزز مكانتها كأكبر مشغل لطائرات A350 في أفريقيا بطلب شراء ست طائرات A350-900 إضافية بقيمة تقديرية تبلغ 1.86 مليار دولار.

ووقّعت شركة الطيران الإسبانية طيران أوروبا (Air Europa) مذكرة تفاهم مع شركة إيرباص لشراء ما يصل إلى 40 طائرة من طراز A350-900، في صفقة تبلغ قيمتها التقديرية نحو 12.4 مليار دولار أكثر من 45 مليار درهم.

وكانت "طيران الإمارات" قد تصدرت صفقات اليوم الأول من المعرض مع توقيعها طلبية لـ 65 طائرة إضافية من طراز بوينغ 777X بقيمة 38 مليار دولار خلال معرض دبي للطيران 2025.