طيران الإمارات" أفضل ناقلة جوية في العالم

فازت طيران الإمارات بلقب «أفضل شركة طيران في العالم» للمرة الثامنة على التوالي، خلال حفل جوائز ULTRAs، وجاء هذا الفوز بناءً على تصويت شبكة Ultratravel التي تضم 1.2 مليون مسافر حول العالم.

وأكد السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، أن الفوز يعكس التزام الشركة المتواصل بتطوير تجربة السفر، قائلاً: «يشرفنا أن نحتفل بلقب أفضل شركة طيران في العالم للعام الثامن، ونشكر جميع المسافرين الذين منحونا أصواتهم. نواصل الاستثمار في شبكتنا العالمية، وتحديث أسطولنا، وتطوير خدماتنا لضمان تجربة سفر مميزة».