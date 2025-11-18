فلاي دبي توقع إتفاقية تاريخية لشراء 150 طائرة من طراز إيرباص 321 نيو

وقعت فلاي دبي مذكرة تفاهم مع إيرباص لشراء 150 طائرة من طراز A321neo، مما يجعلها عميلاً جديداً لطائرات إيرباص.

ووقع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لشركة فلاي دبي، مذكرة التفاهم مع كريستيان شيرير، الرئيس التنفيذي للطائرات التجارية في إيرباص، في اليوم الثاني من معرض دبي للطيران 2025.

وتعليقاً على هذا الإعلان المهم، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لفلاي دبي: "يسرنا أن نعلن عن إتفاقية تاريخية لشراء 150 طائرة من طراز إيرباص 321 نيو، والتي تمثل معلماً هاماً آخر في رحلة فلاي دبي. هذه الإتفاقية الجديدة لا تقتصر على إضافة طائرات فحسب، بل تدعم رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتتماشى أيضاً مع أجندة دبي الإقتصاديةD33 .

هذه الإضافة الاستراتيجية تعمل على تنويع أسطولنا من الطائرات ذات الممر الواحد وتعزز من خططنا التوسعية طويلة المدى. سيمكن هذا فلاي دبي من لعب دور رئيس في نجاح خطط توسعة مطار آل مكتوم، وهو مطار يتوقع أن يكون الأكبر في العالم.

وستدعم طائرات إيرباص 321 نيو المرحلة التالية من تطوير شبكتنا وتمكننا من تلبية الطلب المتزايد في أسواقنا. نتطلع إلى بناء شراكة قوية ودائمة بين فلاي دبي وإيرباص.

كما ستدعم إضافة الجيل الأحدث من طائرات إيرباص 321 نيو استراتيجية فلاي دبي لتوسيع شبكتها، مما يتيح للعملاء الوصول إلى وجهات جديدة بكفاءة وراحة أكبر.